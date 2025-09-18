CHP krizinin bedeli ağır oldu: Rezervlerde büyük kayıp!

CHP krizinin bedeli ağır oldu: Rezervlerde büyük kayıp!
Yayınlanma:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam brüt rezervi, 12 Eylül haftasında 177,86 milyar dolara gerileyerek bir önceki haftadaki tarihi zirvenin ardından düşüş gösterdi.

Siyasi gerilimlerin gölgesinde ekonomi sarsılmaya devam ediyor. CHP’ye yönelik operasyonlar ve Kurultay davasının yarattığı kriz, haftalardır sıkı para politikasıyla toparlanmaya çalışan Merkez Bankası’nda kayıplara neden oldu. Merkez Bankası brüt rezervleri 12 Eylül haftasında 177,86 milyar dolara geriledi.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 5,8 azalarak 76,8 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,7 artarak 93,4 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

CHP operasyonun bir haftalık faturası çok ağır oldu: Rezervler eridi borsa çakıldı faiz beklentisi değiştiCHP operasyonun bir haftalık faturası çok ağır oldu: Rezervler eridi borsa çakıldı faiz beklentisi değişti

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 4,3 artarak 121,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

merkezz.jpg

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 9,2 artarak 61,7 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,2 azalarak 59,9 milyar ABD doları düzeyine geldi.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesinde oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

