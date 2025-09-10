CHP operasyonun bir haftalık faturası çok ağır oldu: Rezervler eridi borsa çakıldı faiz beklentisi değişti

CHP’ye yönelik kayyum kararı ekonomide ibreleri alt-üst etti. Kurultay davasında CHP İstanbul İl yönetiminin görevden alınarak yerine kayyum atanmasıyla başlayan siyasi kriz ekonomiyi de vurdu.

REZERVLER KAYYUM İÇİN YANDI

Daha önce 19 Mart'ta kuru baskılamak için yakılan rezervler ekonomi yönetimin vergilerle cezalarla topladığı parayla onarılomaya çalışılırken yeniden rezerv kayıpları başladı. İktidarın yarattığı siyasi kriz sonrası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yeniden kuru korumak üzere rezervleri devreye aldı.

Bankacılar, TCMB'nin sadece dün TL’yi savunmak için 3 milyar dolar civarında döviz satışı yaptığını tahmin ediyor. Gürsel Tekin'in kayyum olduğu 2 Eylül'den bu yana toplam rezerv kaybı böylece 8 milyar dolara çıktı.

BORSA İSTANBUL'DA KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Bir diğer kayıp da Borsa İstanbul’da oldu. 2 Eylül'den bu yana Borsa İstanbul'da 800 milyar lira (19.4 milyar dolar) buharlaştı; tek bir günde ise yaklaşık 270 milyar TL (6.5 milyar dolar) değer kaybı yaşandı. Kayyum kararının ardından BIST 100'de büyük düşüş yaşandı. Dünkü kayıp yüzde 3’ü buldu. Endeks günü yüzde 2.61 düşüşle 10.449 puandan kapattı. Kayyum kararından önce BIST 100 11 bin 500 civarındaydı.

FAİZ İNDİRİMİ MİKTARI AŞAĞI ÇEKİLDİ

Yaşananların ardından faiz indiriminde de tahminler değişti. Daha önce en az 300 baz puan indirim beklenirken piyasa ve ekonomistlerin beklentileri değişti. Şimdi Merkez Bankası'nın 200 en fazla 250 baz puan indirim yapacağı tahmin ediliyor. TCMB faiz kararını yarın açıklayacak.

BANKALARIN TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Hollanda merkezli finans kuruluşu ING, ağustos ayında beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri ile siyasi ve kurumsal gelişmelerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) karar alma sürecini karmaşıklaştırabileceğini değerlendirerek tahminlerinde değişikliğe gitti.

TCMB'DEN 200 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

ING’nin yayımladığı analiz raporuna göre, bu hafta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41’e çekmesi bekleniyor. Aralık ayında ise faizin yüzde 37 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor.

Raporda, "Faiz indiriminin büyüklüğünü belirlemede piyasa oynaklığının kontrol altında tutulması kritik rol oynayacak. Ancak şu ana kadar bu oynaklık oldukça sınırlı kaldı." ifadesi yer aldı.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Bankanın değerlendirmesinde, ağustos enflasyonunun fiyat istikrarı açısından süregelen zorlukları ortaya koyduğu vurgulandı. ING, 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisini yüzde 29,5'ten yüzde 30’a yükseltti.

Raporda ayrıca, faiz tahminlerine göre kısa vadede yüksek reel faiz ortamının korunacağı belirtildi.

BÜYÜME TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

ING, iç talebin gücünü göz önünde bulundurarak, 2025 yılına ait GSYH büyüme beklentisini yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e çıkardı. 2026 yılı için büyüme tahmini ise yüzde 3,5’ten yüzde 4’e güncellendi.

DOLAR/TL İÇİN 2025 VE 2026 TAHMİNLERİ

Döviz kuru tahminlerine de yer verilen raporda, 2025 yıl sonu için dolar/TL beklentisi 45,00, 2026 yıl sonu için ise 53,00 olarak belirlendi.

ING, Türk lirasına olan talebin, TCMB'nin sürdürdüğü sıkı para politikasıyla desteklendiğini ve bu nedenle uzun vadede liranın reel değer kazanmasının mümkün olduğunu aktardı. Ancak kısa vadede döviz kurlarında aylık ya da çeyreklik bazda istikrarlı değer artışlarının görülmeyebileceği de raporda vurgulandı.

İngiliz bankacılık devi HSBC, 8 Eylül tarihli notunda yıl sonu dolar tahminini 42 liradan 44 liraya yükseltti.