Kiraya çıkmak yalnızca cesurların işi oldu: Konutta kriz yine kapıda

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 2025 yılı konut verilerini açıkladı. Kiralar OECD ortalamasında yüzde 6,8, Türkiye’de ise yüzde 77,1 arttı.

2015-2025 döneminde OECD ortalamasında yüzde 48,9 olan kira artışı, Türkiye’de yüzde 1.457,7’ye ulaştı. 10 yıllık periyotta yaşanan artış, geçtiğimiz yıllarda kira artış limiti ile yara bandı yapılan kira krizine nasıl adım adım gidildiğini gösterirken yeni krizin mesajını da verdi.

KİRAYA ÇIKMAK YALNIZCA CESURLARIN İŞİ OLDU

Son yıllarda kira fiyatları enflasyonun çok üzerinde gerçekleşirken maaş artışları enflasyonun altına geriledi. Gelir ve barınma gideri arasındaki uçurumu daha da yükselten zamlar OECD verileriyle somutlaştı. Kiraya çıkmanın adeta cesaret istediği süreci aktaran Naki Bakır, "Kiracılık lüks oldu" başlıklı yazısında gelinen noktayı ve atılması gereken adımları yazdı.

Bakır'ın aktardığı verilere göre; OECD’nin üçer aylık dö­nemler bazında belirlediği ki­ra endeksi, 2025 yılındaki kiralar önceki çeyreklerle karşılaştırıldığında ilk çeyrekte yüzde 15,5, ikincide yüzde 14,15, üçüncü çeyrekte yüzde 12,21 artarken, son çeyrekte yüzde 9,63 geriledi. 2025’in son çeyreği itibarıyla 2024’ün son çeyre­ğine göre artış yüzde 62,3 oldu.

2025’in dört çey­rek endekslerinin ortalaması 2024’ün ortalamasına oranlan­dığında ise cari kira artışının yüzde 77,1 olduğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksine (TÜ­FE) göre 2025’de on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 olan enflasyonla indirgenirse, Türkiye’deki yıllık reel kira artı­şı yüzde 31,3’e denk geldi.

KONUTTA KRİZ YİNE KAPIDA

Açıklanan verilere göre; Türkiye, 2025 yılı ve son on yıldaki kira artış oranlarıyla OECD ortalamasını yaklaşık ona kat­ladı. En yakın ülkeyle arada­sındaki fark bile uçuruma dönerken barınma sorununun Türkiye’de artık is­tisna olmadığını gösterdi.

Naki Bakır'ın değerlendirmesine göre; veriler, yapısal bir krize ve kirada oturmanın adeta lüks tüketime dönüştüğünü gösterdi.

Aşırı yüksek kiraların yarattığı sorun gelinen aşamada, sade­ce yasal düzenleme ile değil; enflasyonla mücadele, konut arzı ve diğer düzenlemelerin birlikte yürütülmesini gerek­tiren acil bir reform paketi ih­tiyacının sinyalini verdi.