Kirasına zam yapılınca iş yerini kurşunladı: Uyurken yakalandı

Sarıyer Maslak Oto Sanayi’de geçtiğimiz gün saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, boyacı dükkanının önüne gelen 3 şüpheli iş yerine ateş açtı. Olayın ardından sabah saatlerinde iş yerine gelen Cem Ç. (53), önceki gün saat 19.00 sıralarında iş yerini kapattığını, dün saat 08.00 sıralarında dükkanı açtığını, iş yeri camında ve içerisinde kurşun isabet eden yerlerin olduğunu ifade ederek polise ihbarda bulundu.

Yapılan incelemelerde iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlenirken güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin saldırıyı düzenlediği ve daha sonra olay yerinden kaçtığını belirledi. Saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İŞ YERİNDE UYURKEN YAKALANDILAR!

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Emrullah E. (43), Cihan A. (41) ve Gökhan K. (42) olduğu belirlendi. Şüpheli şahısların, aynı oto sanayide bir iş yerinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi. İçeri giren polis ekipleri, şüphelileri uyurken yakaladı.

Yaklaşık 10 saat sonra tespit edilerek yakalanan şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda bir valizde, olayda kullanıldıkları ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polis ekiplerinin baskın anı kameralara saniye saniye yansıdı.

KİRA ZAMMI YÜKSEK YAPILDIĞI İÇİN ATEŞ AÇMIŞLAR

Gözaltına alınan 3 şüphelinin 10 suç kaydı olduğu öğrenilirken emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ateş eden şüpheli Emrullah E.’nin saldırıyı, iddiaya göre aynı oto sanayide işlettiği dükkanına yüksek kira zammı yapan iş yeri sahibinden intikam almak için düzenlediği açığa çıktı.

Öte yandan, Emrullah E.'nin yeğeninin de silahlı saldırı düzenlediği iş yerinde çalıştığı bildirildi.