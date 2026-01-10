Arnavutköy'de camide silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
İstanbul Arnavutköy’de, cami avlusunda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 60 yaşındaki Reşit Timuçin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kan donduran saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 7 Ocak akşamı saat 18.45 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda yaşandı. Reşit Timuçin avluda yürüdüğü sırada, arkasından sessizce yaklaşan bir saldırgan belinden çıkardığı tabancayla ateş açmaya başladı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Timuçin kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan karanlıktan faydalanarak hızla olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Timuçin, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak 60 yaşındaki Reşit Timuçin, doktorların tüm çabasına rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

istanbul-arnavutkoyde-cami-avlusunda-1107930-328933.jpg

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın Timuçin’i bir süre takip ettiği ve uygun anı beklediği görülüyor. Arkadan yaklaşarak hedef gözetmeksizin ateş eden şüphelinin rahat tavırları dikkat çekiyor.

Tavukların arasında yaralı bulundu: Kanadı kırık şahin tedaviye alındıTavukların arasında yaralı bulundu: Kanadı kırık şahin tedaviye alındı

POLİS KATİL ZANLISININ PEŞİNDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırının nedenini ve olası azmettiricileri araştırıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Türkiye
Öğrencilere evini temizleten öğretmen hakkında adli kontrol kararı
Öğrencilere evini temizleten öğretmen hakkında adli kontrol kararı
Asılsız sipariş kabusu! Taksiciden polise hayat kadınından onlarca kuryeye kadar herkes kapısını çalıyor
Asılsız sipariş kabusu! Taksiciden polise hayat kadınından onlarca kuryeye kadar herkes kapısını çalıyor
Babasını öldürüp havuza sakladı: Kokmasın diye yaptığı şaşkına çevirdi
Babasını öldürüp havuza sakladı: Kokmasın diye yaptığı şaşkına çevirdi