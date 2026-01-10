Arnavutköy'de camide silahlı saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Olay, 7 Ocak akşamı saat 18.45 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda yaşandı. Reşit Timuçin avluda yürüdüğü sırada, arkasından sessizce yaklaşan bir saldırgan belinden çıkardığı tabancayla ateş açmaya başladı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Timuçin kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan karanlıktan faydalanarak hızla olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Timuçin, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Ancak 60 yaşındaki Reşit Timuçin, doktorların tüm çabasına rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın Timuçin’i bir süre takip ettiği ve uygun anı beklediği görülüyor. Arkadan yaklaşarak hedef gözetmeksizin ateş eden şüphelinin rahat tavırları dikkat çekiyor.

Tavukların arasında yaralı bulundu: Kanadı kırık şahin tedaviye alındı

POLİS KATİL ZANLISININ PEŞİNDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırının nedenini ve olası azmettiricileri araştırıyor.