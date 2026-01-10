Tavukların arasında yaralı bulundu: Kanadı kırık şahin tedaviye alındı
Yayınlanma:
Amasya’nın Suluova ilçesinde bir bahçede yaralı halde bulunan ve kanadı kırık olduğu belirlenen şahin, jandarma ekipleri aracılığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilerek tedavi altına alındı.
Amasya’nın Suluova ilçesinde bir bahçede yaralı halde bulunan şahin, yetkililer tarafından koruma altına alındı. Salıca köyünde yaşayan Nezih Çelik, bahçesindeki tavukların arasında olağan dışı bir hareketlilik fark edince durumu kontrol etti.
JANDARMA’YA GÖTÜREREK TESLİM ETTİ
Çelik, kanadının kırık olduğunu ve yaralandığını belirlediği şahini Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürerek teslim etti.
VETERİNER HEKİM TARAFINDAN MUAYENESİ YAPILDI
Jandarma ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü devreye girdi. Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan şahin, tedavi edilmek üzere ilgili birime alındı.