İsa Karakaş 'Emekli maaşları ve istihdam düzenlemeleri' dedi duyurdu

En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltimesini öngören torba yasa teklifinin ayrıntılarını uzman isim açıkladı.

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan 13 maddelik yeni kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre, hazırlanan bu pakette özellikle emekli aylıklarıyla ilgili yapılan değişikliği ele aldı.

Karakaş’ın paylaştığı bilgilere göre; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan kişiler ile hak sahiplerine dosya bazında yapılan en düşük ödeme tutarı 20 bin TL seviyesine çekiliyor. Bu yeni düzenlemenin 2026 yılının Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlanacağı Karakaş tarafından belirtildi.

İŞVEREN DESTEĞİ VE İSTİHDAM ŞARTI

2021/11/02/asgari-ucret.jpg

İsa Karakaş, yeni torba yasa teklifinde işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2026 yılında da süreceği konusunu ele aldı.

Karakaş’ın aktardığına göre, esnaf ve KOBİ'lerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla sağlanan bu destek, sigortalı başına aylık 1.270 TL olarak belirlendi. Ancak Karakaş bu noktada önemli bir şartın altını çizdi: İşverenlerin bu yardımdan faydalanabilmesi için 2025 yılındaki personel sayısının altına düşmemesi ve kayıt dışı işçi çalıştırmaması gerekiyor.

MEMURİYETTE DİSİPLİN VE ADAYLIK AYARI

Haberin devamında kamu personeline yönelik düzenlemelere değinen İsa Karakaş, memurların disiplin ve adaylık süreçlerinde önemli değişiklikler yapılacağını paylaştı.

Karakaş'ın aktardığına göre, adaylık döneminde eğitimlerde başarısız olan veya birden fazla uyarı/kınama cezası alan kişilerin memuriyetle ilişiği kesilecek ve bu kişiler 3 yıl boyunca tekrar devlet memuru olamayacak. İsa Karakaş, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda yapılan bu düzenlemeyle idareye, mahkeme kararlarını uygulamak için 4 aylık ek bir süre tanımlandığını da ekledi.

STRATEJİK KADROLARDA EŞİTLİK

2021/11/03/asgari-ucret-senaryolari.jpg

Karakaş'ın aktardığına göre, dijital dünya ve siber güvenlik alanındaki üst düzey yöneticilerin mali ve sosyal hakları da bu yasa teklifiyle yeniden düzenleniyor.

Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı kadrosundaki personelin haklarının diğer stratejik üst düzey yöneticilerle eşitleneceği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan İsa Karakaş, Türkiye Varlık Fonu ve iştiraklerinin piyasa koşullarında daha etkin yönetilebilmesi için özel hukuk hükümlerine tabi kalmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

