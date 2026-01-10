İsa Karakaş açıkladı: Kim ne kadar maaş alacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak olan katsayıları ve artış oranlarını resmen ilan etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yayınlanan yeni genelge ile memur maaşlarından kıdem tazminatına kadar pek çok kalemdeki mali tabloyu açıkladı.

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR İÇİN %18,60 ORANI BELİRLENDİ

Maliye yönetiminin 1 Ocak ile 30 Haziran arasındaki dönemi kapsayan kararına göre, devlet çalışanları ve sözleşmeli personel için artış oranı %18,60 olarak yasal zemine oturtuldu.

Bu oran, yalnızca temel aylıkları değil, ek ödemelerden sözleşmeli personelin ücret tavanlarına kadar geniş bir alanı doğrudan etkileyecek.

Revize edilen katsayılar ise aylık katsayı için 1,387871, taban aylık katsayısı için 22,722793 ve yan ödeme katsayısı için 0,440141 olarak açıklandı. Bu sayısal veriler; iş güçlüğü, iş riski ve mali sorumluluk zamları gibi memur bordrosundaki her bir satırın yukarı çekilmesine neden olacak.

ÜCRET TAVANLARINDA YENİ SEVİYELER

Sözleşmeli personel statüsünde görev yapanlar için belirlenen en yüksek ücret sınırları da ocak ayı itibarıyla yeni seviyelerine ulaştı.

KİT Sözleşmeli Personeli: Ücret tavanı 75.961,59 TL’ye yükseltildi.

Diğer Personeller: Genel tavan 67.718,06 TL olarak güncellendi.

Ortalama Ücret Üst Sınırı: Kamu kuruluşlarındaki ortalama ücret tavanı ise 138.231,61 TL olarak duyuruldu.

KIDEM TAZMİNATINDA 64 BİN LİRA SINIRI

Milyonlarca ücretli çalışanın emeklilik hayallerini etkileyen en kritik başlık olan kıdem tazminatı tavanı da yeniden hesaplandı. 2026 yılının ilk yarısı için her bir çalışma yılına karşılık alınabilecek maksimum tutar 64.948,77 TL olarak resmileşti. Ayrıca, memurların mal bildiriminde bulunurken referans alacağı birinci derece bir şube müdürünün net aylık tutarı ise 89.956,91 TL olarak kayıtlara geçti.

YEMEK PARALARI VE ÖDEME TAKVİMİ

Halkın ev dışındaki temel gider kalemlerinden biri olan yemek katkı payları da yeniden güncellendi.

Memurlar, göstergelerine göre günlük 12,86 TL ile 52,46 TL arasında yemek parası ödeyecek. Sözleşmeli personel için ise bu rakam maaş durumuna göre 15,65 TL ile 62,71 TL arasında değişecek.

Maaş farklarının ödeme tarihleri ise şu şekilde planlandı:

Maaş Farkları: 1 Ocak-14 Ocak arasındaki 14 günlük farklar, hesaplamalar tamamlandığında ayrıca yatırılacak.

Emekli Farkları: Memur emeklilerinin zamdan kaynaklı farklarını bu ay içinde almaları öngörülüyor.

İlave Tediyeler: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyelerin ilk yarısı 26 Ocak 2026, ikinci yarısı ise 16 Mart 2026 tarihinde ödenecek. Yer altı maden işçileri ise ek ödemelerinin tamamını 23 Aralık 2026'da alacak.