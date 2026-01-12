Yüksek Hızlı Trene zam hazırlığı!

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri için yeni bir fiyat artışı hazırlığı yapıldığı öğrenildi. Kulislerden sızan bilgilere göre milyonlarca yolcuyu, yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen yeni bir ödeme yükü bekliyor.

KULİSLERDE ZAM SENARYOLARI KONUŞULUYOR

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, YHT tarifelerinde yeni bir düzenleme yapılması gündemde. Ankara’daki karar mercilerine sunulan çalışmalarda iki farklı oran üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Aydilek'in aktardığına göre, bilet fiyatlarına yüzde 19 ya da yüzde 29 oranında bir artış yapılması planlanıyor.

Her iki seçenek üzerinden de yapılan maliyet hesaplamalarının tamamlandığı ve son kararın verilmesi için yetkililere iletildiği ifade ediliyor.

Aydilek'in aktardıkları şu şekilde:

"Yüksek Hızlı Tren (YHT) zammı kapıda... Ankara’da kulislerde, YHT için zam hazırlığı yapıldığı konuşuluyor. Olası zamla ilgili iki oran öne çıkıyor: Yüzde 19 ya da yüzde 29. Bu iki oranı da içerecek biçimde hesaplamaların yapıldığı ve karar mercilerine iletildiği ifade ediliyor."

ANKARA-İSTANBUL ARASI NE KADAR OLACAK?

TCDD Taşımacılık AŞ, geçtiğimiz yılın başında da benzer bir karar imza atmıştı.

13 Ocak 2025’te yürürlüğe giren tarifeyle bilet ücretlerine yüzde 44’e varan oranlarda artış yapılmıştı. Bu artışla birlikte Ankara-İstanbul hattındaki yolculuk bedeli 780 liraya kadar tırmanmıştı.

Eğer konuşulan yüzde 29’luk yeni zam oranı hayata geçirilirse, Ankara ile İstanbul arasındaki seyahatin maliyeti 1.000 TL sınırını zorlayacak.

GÜNCEL BİLET FİYATLARI NE DURUMDA?

Henüz yeni zamlı tarife uygulanmadan önce, hatlardaki mevcut bilet fiyatları şu şekilde seyrediyor: