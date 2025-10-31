Flaş karar! Merkez Bankası altın alımını durdurdu

Yayınlanma:
Merkez Bankası Türkiye’deki madenlerde üretilen altınların alımını geçici olarak durdurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’deki madenlerde üretilen altınların alımını geçici olarak durdurdu. Sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları, alınan bu kararın altın piyasasında oluşan fiyat farkını azaltacağını ve cari açığa olumlu yansıyabileceğini belirtiyor.

2017’DE BAŞLAYAN UYGULAMA GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

2017’de yapılan düzenleme ile Türkiye’de üretilen altınların satın alma önceliği Merkez Bankası’na verilmişti. Ancak TCMB, yeni kararıyla yerli üretim altın alımlarını askıya aldı. Uzmanlara göre bu adım, uluslararası piyasa ile iç piyasa arasındaki 12 bin dolara kadar çıkan fiyat farkını düşürmeyi amaçlıyor.

Ekonomim'den Şeyda Uyanık'ın haberine göre, altın ithalatına getirilen kota nedeniyle zor bir dönemden geçen sektör için bu kararın piyasaya nefes aldırması bekleniyor. Yıllık 40 tona yaklaşan yerli üretimin doğrudan satışa çıkması, cari açığın azaltılmasına da katkı sağlayabilir.

“FİYAT MAKASI KAPANABİLİR”

2021/11/29/kulce-altin.jpg

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, altın alımlarının durmasının fiyat farkını azaltmaya yönelik bir hamle olabileceğini söyledi. Yılmaz, şunları ifade etti:

“Altın ithalatına kota getirilince resmi ithalat azalmış gibi görünse de gayriresmî yollar arttı. Bu da uluslararası fiyatlarla Türkiye piyasası arasında ciddi fark yarattı. Merkez Bankası’nın tüm yerli üretimi satın alması, bu makası daha da açmıştı.”

Yılmaz, altın alımlarının durmasının rezervden altın vermek yerine iç üretimi piyasaya yönlendirme amacı taşıyabileceğini belirterek, bunun fiyat istikrarına katkı sağlayacağını söyledi.

“GEÇİCİ BİR DURAKLAMA OLABİLİR”

Yılmaz, alımların yeniden başlayabileceğini vurgulayarak, “Son 4-5 yıldır kesintisiz alım yapılıyordu. Daha önce de kısa süreli bir ara verilmişti. Bu sürecin 2-3 ay içinde sona ermesini ve alımların yeniden başlamasını bekliyoruz,” dedi.

Altın fiyatlarındaki düşüş Merkez'in rezervlerini erittiAltın fiyatlarındaki düşüş Merkez'in rezervlerini eritti

Yılmaz, kararın cari denge üzerindeki etkisini de şöyle değerlendirdi:
“Fiyatlardaki düzeltme kısa vadede negatif etki yaratabilir ancak ithalatın azalmasıyla uzun vadede pozitif bir etki ortaya çıkacaktır.”

“REZERV ÇEŞİTLENDİRMESİ OLABİLİR”

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, TCMB’nin altın alımlarını durdurduğunu doğruladı. Yücel, kararın rezerv çeşitlendirmesi veya küresel piyasalardaki oynaklığa karşı bir pozisyon alma amacı taşıyabileceğini söyledi.

TCMB Eski Kıdemli Ekonomisti Dr. Ali Çufadar ise, Merkez Bankası’nın altın alımlarının para arzı ve döviz kurları üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtti. Çufadar, alımların durdurulmasının ithalat kotası uygulamasıyla çelişebileceğini ifade etti.

ALTIN REZERVLERİNDE SON DURUM

2021/12/14/altin.jpg

2025 yılı, TCMB’nin rezervlerini güçlendirmeye odaklandığı bir dönem oldu. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye, 643 tonluk rezerviyle dünya sıralamasında 9. sırada yer alıyor.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde altın alımları geçen yılın aynı dönemine göre %13 artarken, bir önceki çeyreğe kıyasla %6 azaldı.

17 Ekim haftası itibarıyla TCMB’nin toplam rezervi 198,4 milyar dolar, altın rezervleri ise 111,2 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak 24 Ekim haftasında küresel altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bu değerin yaklaşık 5 milyar dolar azalması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

