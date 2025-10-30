Merkez Bankası rezervlerinde kayıp!

Merkez Bankası rezervleri, önceki haftalardaki artışın aksine 24 ekim haftasında kayıp yaşadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervlerinde son haftalarda devam eden artış trendi sona erdi.

Altın fiyatlarındaki düşüş Merkez'in rezervlerini erittiAltın fiyatlarındaki düşüş Merkez'in rezervlerini eritti

Banka verilerine göre, resmi rezerv varlıkları bir haftada yüzde 6,5 azalarak 198,4 milyar dolardan 185,5 milyar dolara geriledi. Böylece brüt rezervlerde yaklaşık 12,9 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

SWAP HARİÇ NET REZERV 52,1 MİLYAR DOLAR

TCMB’nin swap hariç net rezervi 52,1 milyar dolar olarak açıklandı. Detaylı verilere göre, döviz varlıkları yüzde 8,1 azalarak 73,1 milyar dolara, altın rezervleri ise yüzde 5,8 düşüşle 104,7 milyar dolara geriledi.

Rezervlerde sakinlik rekoruRezervlerde sakinlik rekoru

Uluslararası Para Fonu (IMF) rezerv pozisyonu ve SDR toplamı da yüzde 0,3 azalarak 7,7 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.

Son haftalardaki bu gerileme, döviz piyasalarındaki oynaklık ve küresel finansal hareketlerin etkisiyle ilişkilendiriliyor.

