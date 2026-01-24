KKM dönemi resmen bitti: Nebati eliyle açılan yarayı Şimşek 3 yılda kapatabildi!

2021 yılında "müjde" olarak hayatımıza giren ancak kamu kaynaklarında eşi benzeri görülmemiş bir tahribata yol açan Kur Korumalı Mevduat (KKM) için hukuki süreç tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi yönetiminin bir dönem "en güçlü silahı" olarak pazarlanan ancak bütçe üzerinde ağır bir yük haline gelen KKM hesapları için son adımı attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararlarla, sistemin temelini oluşturan iki kritik tebliğ artık yürürlükte değil.

Böylece dönemin Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati aracılığı ile büyük bir ekonomik hamle olarak sunulan ancak ekonomide kara deliğe dönüşen KKM, Mehmet Şimşek döneminde kapatıldı. Şimşek 2023 yılında yönetime geldiğinde KKM'den çıkışı çalışma takviminin başında tutumuştu, süreç 3 yıl aldı.

İPTAL KARARI: O DÜZENLEMELER ARTIK YOK

TCMB tarafından hazırlanan "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" ile geçmişe dönük defterler kapandı. Bu kapsamda;

21 Aralık 2021 tarihli ve 2021/14 Sayılı "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ",

2021/16 Sayılı "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" tamamen iptal edildi.

Bu karar, 2021 yılının sonundaki döviz krizini durdurmak için başlatılan sürecin hukuken de sona erdiğini gösteriyor.

MİLYONLARIN SIRTINDAKİ YÜKÜN RESMİ SONU

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerini (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihinde durdurma kararı almıştı.

O tarihten bu yana vadesi devam eden hesapların süresinin dolması bekleniyordu. Bugün yayımlanan kararla birlikte, vadesi biten hesapların artık eski düzenlemelerle yenilenmesi veya desteklenmesi imkanı kalmadı.

Kamu kaynaklarından "kur farkı" ödemesi yapılan bu sistemin sona ermesi, ekonomi yönetiminin "normalleşme" adımı olarak sunulsa da, sistemin yarattığı maliyet uzun yıllar unutulmayacak.

ALTIN HESAPLARINDA DURUM NE?

Halkın birikimlerini değerlendirdiği altın hesaplarına dair ise kısmi bir istisna devam ediyor. Altın hesaplarından Türk Lirası mevduatına dönüşüm ile altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasını amaçlayan FATSİ uygulamasında vadeler hala sürdüğü için bu taraftaki işleyiş devam ediyor. Ancak genel tablo, KKM’nin artık Türkiye ekonomisinin gündeminden tamamen düşürülmek istendiğini kanıtlıyor.

FATURA KİME KESİLDİ?

Tebliğlerin kaldırılmasıyla birlikte, bir dönem döviz kurlarını baskılamak adına devreye alınan bu mekanizmanın maliyeti yeniden tartışma konusu oldu.

Tasarruf sahiplerine ödenen milyarlarca liralık kur farkları, bütçede eğitimden sağlığa ayrılması gereken payların kısılmasına neden olmuştu. Şimdi ise korumasız kalan milyonlarca mevduat sahibi, yüksek enflasyon karşısında birikimlerini nasıl koruyacağının endişesini taşıyor.