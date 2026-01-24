KKM dönemi resmen bitti: Nebati eliyle açılan yarayı Şimşek 3 yılda kapatabildi!

KKM dönemi resmen bitti: Nebati eliyle açılan yarayı Şimşek 3 yılda kapatabildi!
Yayınlanma:
Ekonomi yönetiminin 2021 yılında döviz krizini bastırmak için eleştirilere rağmen devreye aldığı Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışta son adım da atıldı. Dönemin bakanı Nureddin Nebati ile yürürlüğe alınan uygulama, hesaplara ilişkin tebliğin yürürlükten kaldırılması ile resmen bitti.

2021 yılında "müjde" olarak hayatımıza giren ancak kamu kaynaklarında eşi benzeri görülmemiş bir tahribata yol açan Kur Korumalı Mevduat (KKM) için hukuki süreç tamamlandı.

Mahfi Eğilmez adını net koydu: KKM faciasıMahfi Eğilmez adını net koydu: KKM faciası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi yönetiminin bir dönem "en güçlü silahı" olarak pazarlanan ancak bütçe üzerinde ağır bir yük haline gelen KKM hesapları için son adımı attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararlarla, sistemin temelini oluşturan iki kritik tebliğ artık yürürlükte değil.

KKM'den geriye ne kaldı? Ekonominin eski patronu açıkladıKKM'den geriye ne kaldı? Ekonominin eski patronu açıkladı

Böylece dönemin Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati aracılığı ile büyük bir ekonomik hamle olarak sunulan ancak ekonomide kara deliğe dönüşen KKM, Mehmet Şimşek döneminde kapatıldı. Şimşek 2023 yılında yönetime geldiğinde KKM'den çıkışı çalışma takviminin başında tutumuştu, süreç 3 yıl aldı.

İPTAL KARARI: O DÜZENLEMELER ARTIK YOK

2023/10/10/kkm-dolar-tl.jpg

TCMB tarafından hazırlanan "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ" ile geçmişe dönük defterler kapandı. Bu kapsamda;

21 Aralık 2021 tarihli ve 2021/14 Sayılı "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ",

2021/16 Sayılı "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" tamamen iptal edildi.

KKM devri kapandı ardında tek gerçek kaldı: Ünlü ekonomist açıkladıKKM devri kapandı ardında tek gerçek kaldı: Ünlü ekonomist açıkladı

Bu karar, 2021 yılının sonundaki döviz krizini durdurmak için başlatılan sürecin hukuken de sona erdiğini gösteriyor.

MİLYONLARIN SIRTINDAKİ YÜKÜN RESMİ SONU

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerini (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihinde durdurma kararı almıştı.

KKM'de 9 ayın en hızlı çıkışı yakalandıKKM'de 9 ayın en hızlı çıkışı yakalandı

O tarihten bu yana vadesi devam eden hesapların süresinin dolması bekleniyordu. Bugün yayımlanan kararla birlikte, vadesi biten hesapların artık eski düzenlemelerle yenilenmesi veya desteklenmesi imkanı kalmadı.

Kamu kaynaklarından "kur farkı" ödemesi yapılan bu sistemin sona ermesi, ekonomi yönetiminin "normalleşme" adımı olarak sunulsa da, sistemin yarattığı maliyet uzun yıllar unutulmayacak.

ALTIN HESAPLARINDA DURUM NE?

Halkın birikimlerini değerlendirdiği altın hesaplarına dair ise kısmi bir istisna devam ediyor. Altın hesaplarından Türk Lirası mevduatına dönüşüm ile altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasını amaçlayan FATSİ uygulamasında vadeler hala sürdüğü için bu taraftaki işleyiş devam ediyor. Ancak genel tablo, KKM’nin artık Türkiye ekonomisinin gündeminden tamamen düşürülmek istendiğini kanıtlıyor.

FATURA KİME KESİLDİ?

2023/09/13/kkm1.jpg

Tebliğlerin kaldırılmasıyla birlikte, bir dönem döviz kurlarını baskılamak adına devreye alınan bu mekanizmanın maliyeti yeniden tartışma konusu oldu.

Tasarruf sahiplerine ödenen milyarlarca liralık kur farkları, bütçede eğitimden sağlığa ayrılması gereken payların kısılmasına neden olmuştu. Şimdi ise korumasız kalan milyonlarca mevduat sahibi, yüksek enflasyon karşısında birikimlerini nasıl koruyacağının endişesini taşıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

