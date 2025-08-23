KKM'den geriye ne kaldı? Ekonominin eski patronu açıkladı

AKP iktidarında 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yapan Ali Babacan KKM'den çıkışı değerlendirdi. "Uyarmıştım" diyen Babacan "Vatandaşlarımızın cebinden alınan milyarlarca dolar, zengin kesimlere aktarıldıktan sonra nihayet bu hatadan dönüldü." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerinin bugün itibarıyla sonlandırıldığını duyurdu.

Merkez Bankası, 21 Aralık 2021'de dövizdeki aşırı oynaklığa karşı devreye alınan KKM uygulamasına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. MB, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin 23 Ağustos 2025 itibarıyla sona erdirildiğini bildirdi.

Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimine gelişi ile çıkış için hazırlığa başladığı KKM bir çok eleşitirinin de odağındaydı. Bir süredir devam eden çıkış hazırlıkları sonunda nihai çıkış oldu. KKM'nin büyük bir kayıp yarattığı iktidara gelen eleştirilerdendi.

Bir eleştiri de AKP'nin eskş Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan'dan geldi. AKP'den ayrılarak DEVA Partisi'ni kuran Babacan iki dönem ekonomiyi yönetmişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uygulamanın sonlandırmasına ilişkin değerlendirmesinde KKM’nin açıklandığı ilk gün kamuoyuna yaptığı uyarıları hatırlatarak şunları söyledi:

“Kur Korumalı Mevduat duyurulduğu anda, bu kararların kazanan tarafının büyük servet sahipleri olacağını, bedelini ise dar gelirli yurttaşlarımızın, esnafın, çiftçilerin ve memurların ödeyeceğini ifade etmiştim. Bu sistemi, enflasyonu patlatacak ve hazineyi zor duruma düşürecek bir adım olarak tanımlamıştım.”

“MİLYARLARCA DOLAR GİTTİKTEN SONRA..."

Üç yılın ardından bu yanlış politikadan vazgeçilmiş olmasının geç de olsa doğru bir adım olduğunu belirten Babacan, KKM’nin ekonomi üzerinde yarattığı yükü şöyle özetledi:

“Vatandaşlarımızın cebinden alınan milyarlarca dolar, zengin kesimlere aktarıldıktan sonra nihayet bu hatadan dönüldü. Başlangıçta büyük bir icat gibi sunulan bu sistemden geriye yalnızca ödenen yüksek faizler ve karşılığı olmayan para basımı kaldı. Türkiye gibi büyük ve değerli bir ülkenin ekonomisi, adeta bir deneme-yanılma alanına çevrildi.”

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

