SGK borçlanmalarına çifte zam: Son başvuru ne zaman?

Asgari ücret artışı her yıl milyonlarca yurttaş için “maaşım ne olacak?” sorusunu gündeme getirir. Ama çoğu zaman gözden kaçan daha yakıcı bir gerçek var: Asgari ücret arttıkça SGK’ya bağlı kalemlerin büyük kısmı otomatik yükselir. 2026’ya girerken bu mekanizma artık sıradan bir güncelleme değil; emeklilik planı yapanlar için doğrudan “maliyet şoku”na dönüşmüş durumda.

19 Aralık 2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek 7566 sayılı Kanun ile SGK hizmet borçlanmalarında kritik bir değişiklik yapıldı: Doğum borçlanması hariç olmak üzere, prime esas günlük kazanç üzerinden uygulanan oran yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarıldı. Bu artış tek başına ağırdır. Ancak asgari ücret zammı ile birleştiğinde sonuç “çifte zam”dır.

Rakamlar bunu çok net söylüyor.

2025 yılında günlük asgari borçlanma tutarı 277,39 TL. Asgari ücrete yüzde 27 zam gelmesi hâlinde günlük tutar 352,29 TL’ye yükseliyor. Yeni Kanun’la oran yüzde 45’e çıktığında ise aynı günlük borçlanma 495,40 TL’ye ulaşıyor.

Bu ne demek?

2025’e göre günlük artış 218,01 TL’dir. Toplam artış oranı yaklaşık yüzde 78,60’tır. Yani bir yıl içinde, aynı borçlanma için neredeyse “ikinci bir borç” çıkıyor karşınıza.

Asıl tablo gün sayısında büyür.

540 gün SGK hizmet borçlanması üzerinden konuşalım (doğum ve yurt dışı borçlanmaları hariç):

2025’te toplam tutar 149.790,60 TL.

Sadece yüzde 27 asgari ücret zammıyla 190.234,06 TL.

Asgari ücret zammı ve yeni Kanun birlikte uygulandığında 267.516,65 TL.

Aradaki toplam fark 117.726,05 TL’dir.

Bu fark “küçük bir güncelleme” değildir. Bu fark, emeklilik planı yapan yurttaş için birikimin erimesi, borcun büyümesi, emeklilik takviminin ötelenmesi demektir. Daha açık söyleyelim: Aynı gün sayısı için, aynı hakka ulaşmak artık çok daha pahalı.

Üstelik mesele yalnızca hizmet borçlanması değil.

Genel Sağlık Sigortası primlerinde de çifte zam etkisi var. 21 Kasım 2025 tarihli ve 33084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS primi 780 TL’den 1.560 TL’ye çıkarıldı; bu yüzde 100 artış demektir. 2026’da asgari ücrete yüzde 27 zam varsayımıyla 1.560 TL, 1.981,20 TL’ye yükselir.

Yani sağlık priminde de otomatik zam zinciri sürer.

Bu noktada kritik tarih şudur: 31 Aralık 2025.

Zamsız tutarlardan etkilenmemek için 31 Aralık 2025 tarihine kadar SGK hizmet borçlanmalarına müracaat edilmesi büyük önem taşır. Başvurular e-Devlet’ten, SGK üzerinden veya PTT iadeli taahhütlü yoluyla yapılabilir.

Ama bir ayrıntı daha var: Başvuru yetmez, ödeme süresi de hayati.

Yurt dışı borçlanmalarında tebliğden itibaren 3 ay, doğum/askerlik ve diğer borçlanmalarda tebliğden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal edilir. İptal edilen dosya yeniden açıldığında ise bu kez 2026’nın zamlı tutarları devreye girer. Yani gecikme, sadece “kaçırılan bir gün” değil; binlerce liralık farkın kalıcılaşmasıdır.

Bugün yapılan hesap, aslında yarının emekliliğidir. Sessiz düzenlemeler, otomatik artışlar ve oran değişiklikleri karşısında yurttaşın elindeki tek avantaj zamandır. 2026 kapıdayken, bu zamanı doğru kullanan kazanır; geciken ise aynı hakkı çok daha pahalıya almak zorunda kalır.