SGK prim borçlarının ödenmesine ilişkin yeni düzenlemenin detayları nelerdir?

Merhaba kıymetli okuyucularım,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün sosyal medya hesabından SGK’ya olan prim borçlarının ödenmesiyle ilgili

bir paylaşım yaptı. Bugün yazımda ise yeni uygulamanın detaylarını sizlere aktaracağım.

SGK’nın 2026/7 sayılı Genelgesi ile 2024/12 sayılı Genelgede tecil ve taksitlendirme uygulamalarına ilişkin bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, borçlular açısından hem ödeme sürecinin başlangıcını hem de teminat ve taksit uygulamalarını yeniden şekillendirmiştir.

Tecilin başlangıcına ilişkin önemli bir değişiklik yapılmıştır. Tecil, başvuru tarihinde değil; ilk taksitin fiilen ödendiği tarihte başlar. Esas alınacak tarih ödeme tarihidir.

Kademeli tecil uygulamasında esas olan eşit taksitle ödemedir. Borçlunun talebi ve ünitenin uygun görmesi hâlinde; ilk en fazla 6 taksit, eşit taksidin yüzde 50’sinden az olmamak üzere kademeli olarak belirlenebilir. Devam eden taksitler ise eşit şekilde hesaplanır.

Bozulmuş teciller ve yeni tecil talebi konusunda da sınırlamalar getirilmiştir. Talep yılı ile bu yıldan önceki iki takvim yılı içinde 3 kez tecili bozulan borçluların, bu borçlar ödenmeden yeni tecil talepleri kabul edilmez. Ancak bozulmuş tecile konu borçların başvuru öncesinde tamamen ödenmiş olması hâlinde, bu teciller bozulmuş sayılmaz. Yapılandırma kanunlarından yararlanmak amacıyla yapılan başvurular nedeniyle sona eren teciller ise bozulmuş tecil olarak değerlendirilmez. Değerlendirme ünite ve borçlu bazında yapılır.

Teminatsız tecil tutarı üst sınırı 250.000 TL olarak belirlenmiştir. İşyeri ve borç türü ayrımı yapılmaksızın, borçlunun üniteye olan toplam borcu esas alınır. 250.000 TL’yi aşan kısım için ise aşan tutarın yarısı kadar teminat alınması zorunludur.

Tecilden önce haczedilen mallar da değerleri tutarında teminat yerine geçer. Bu malların değerinin yetersiz olması hâlinde eksik kalan kısım için teminat istenir.

Teminat türleri ve öncelik sırası da açıkça düzenlenmiştir. Öncelik; nakit, banka teminat mektubu, kefalet senedi, devlet tahvili ve hazine bonosudur. Bu nitelikte teminatların bulunmaması hâlinde satış kabiliyeti yüksek ve değer kaybetmeyen menkul veya gayrimenkuller teminat olarak alınabilir. Başka teminat bulunmaması ve yeterli olması şartıyla, takyidatlı mallar da teminat olarak kabul edilebilir.

Değerleme raporları açısından da yeni kurallar getirilmiştir. Taşınırlar için icra memuru, bilirkişi veya piyasa araştırması; taşınmazlar için SPK lisanslı değerleme raporları, oda bilirkişileri, bankalar, mahkemeler veya Kurum teknik personeli tarafından düzenlenen raporlar esas alınır. Raporların başvuru yılı veya bir önceki takvim yılı içinde düzenlenmiş olması gerekir. Yalnızca bedel içeren, yüzeysel raporlar kabul edilmez.

Haciz kaldırma işlemlerinde esas alınacak tutar da değiştirilmiştir. Hacizlerin kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde esas alınacak tutar 50.000 TL değil, 250.000 TL olarak uygulanır.

Taksitlerin aksatılması hâlinde tecilin bozulma süreci netleştirilmiştir. Aylık taksitlerin ödenmemesi hâlinde şartları oluştuğunda tecil işlemi 4’üncü taksitin ödeme süresini izleyen gün bozulur. Bozulma tarihi; ödenmeyen taksitler ve son taksit tarihi dikkate alınarak belirlenir.

Cari ay borcu kavramı da yeniden tanımlanmıştır. Tecil peşinatının ödendiği tarihte vadesi henüz gelmemiş primler ile bu tarihten sonra yasal süresi içinde verilen bildirgelerden doğan primler, cari ay borcu olarak kabul edilir.

Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tecilin başlangıcına ilişkin düzenleme, yürürlük tarihinden sonra yapılan tecil başvurularına uygulanacaktır. Taksit ve cari aya ilişkin düzenlemeler ise yürürlük tarihi itibarıyla devam eden tecillerde kalan süre dikkate alınarak geçerli olacaktır.

Bu düzenlemelerle birlikte SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirme süreçlerinde önemli değişiklikler yapılmış, özellikle tecil başlangıcı, teminat uygulamaları ve bozulmuş tecillere ilişkin yeni kurallar netleştirilmiştir.

SGK'nın bu düzenlemesi yerinde olup yeterli değildir. Çok acil tüm kamu borçları için kapsamlı bir yapılandırma düzenlemesi hayata geçirilmelidir.