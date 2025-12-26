“ Başta 1611 mülakat mağdurunun hakkı iade edilerek göreve başlatılmasının yanı sıra, 2024 KPSS’lilere ek atama ve Milli Eğitim Akademisinde eğitime başlayacak öğretmenlere de ek kontenjan verilmelidir.”

Eğitimci Abdullah Damar ile atama bekleyen öğretmenlerin problemlerini konuştuk.

Eğitimci Abdullah Damar

HER YIL BELİRLİ SAYIDA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILIYOR, ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER BELİRSİZLİK KISKACINDA DERKEN NEYİ KASTEDİYORSUNUZ?

Bu konuya geçmeden önce eğitim sistemimizde hali hazırda 100 bine yakın norm kadro açığı mevcuttur. Milli Eğitim Bakanlığı söylemlerinde norm kadro açığı olmadığını vurgulasa da ücretli öğretmen olarak görev yapan öğretmen sayısı, norm kadro açığını doğrulamaktadır. Milli Eğitim bakanlığı norm kadro açığı yoktur derken, büyük kentlerde çeşitli, mazeretlerle norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenleri kastetmektedir. Oysa bu meslektaşlarımız eş durumu ve sağlık durumu nedeniyle bu merkezlerde görev yapmak durumundadır. Yani yasal haklarını kullanmaktadırlar. Ne kadar öğretmen ihtiyacı olduğunu tespit edebilmek için norm kadro açığı sayısına bakılabileceği gibi, ücretli öğretmen sayısına da bakmak yeterli olacaktır.

Atama bekleyen öğretmenler belirsizlik kıskacında konusuna gelecek olursak bu konuyu üç başlık altında değerlendirmek gerekir.

İlki, 2023 yılında KPSS’ye girerek başarılı olan, belirlenen kontenjanların içinde olma hakkı kazanan, ancak yapılan mülakatlarla kontenjan dışına çıkan 1 611 öğretmenin yaşadığı adaletsiz süreç!

İkincisi, 2024 KPSS’ye girerek yüksek puanlar alan fakat belirlenen 15 bin gibi düşük sayıda atama nedeniyle ataması yapılamayan öğretmenlerin yaşadığı süreç.

Üçüncüsü ise Öğretmenlik Mesleği Kanununun çıkmasıyla birlikte, öğretmen atamalarının Milli Eğitim Akademisi bünyesine alınması ve belirlenen 10 bin gibi düşük sayıda atama ile yaşanan süreç.

İLKİNDEN BAŞLAYACAK OLURSAK, 2023 KPSS’LİLER NELER YAŞADI?

-2023 KPSS yapılmadan önce yürürlükte olan mevzuata ve yerleşik uygulamalara göre KPSS sonuçlarının tam sayıya yuvarlanması uygulaması vardı. Yine yerel seçimler öncesinde başta Sayın Cumhurbaşkanı, önceki Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer ve diğer Hükümet yetkilileri mülakatların kaldırılacağına yönelik sözler vermişlerdi.

2023 KPSS sonuçları belli olduktan sonra ise Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, 2023 KPSS’de kontenjanda olanların merak etmemelerini, hatta 2024 KPSS’ye girmelerine gerek olmadığını açıkladı.

2024 yaz aylarında başlayan ve tamamlanan mülakat süreci o kadar anlaşılmaz uygulamalara neden oldu ki, her birini yazmak sayfalar alır! Mülakat uygulamalarının bilimsel ve objektif olamayacağından tutun da, her komisyonun benzer değerlendirme yapamayacağı, komisyon üyelerinin branşları itibarıyla aday öğretmenleri değerlendiremeyeceğinden tutun da, her ilde farklı puanların verilebileceğine, aday öğretmenlerin sağlık sorunları nedeniyle potansiyellerini tam olarak yansıtamayacaklarından tutun da, mülakat sırasında heyecan veya stres yaşayabilecekleri ayan beyan ortadaydı. Bütün bu olumsuzluklara rağmen MEB, mülakat uygulaması konusunda ısrar etti!

Mülakat takvimi açıklanması ve sürecin başlamasıyla birlikte yapılacak mülakatların haksız ve adaletsiz olacağına dair bütün eğitim kamuoyu hemfikirdi. Ancak aldığımız duyumlara göre içimizi rahatlatan gelişmeler oluyordu, bu gelişmelere göre MEB bütün komisyonlara yuvarlama yapılması talimatı vermişti. Mülakat süreci başladı ve ilk birkaç gün yapılan mülakatlarda istisnalar hariç yuvarlama yapıldı. Ancak süreç ilerledikçe iktidar bloku partilerinin il-ilçe teşkilatları ağırlık koyarak yüksek puanlar konusunda MEB’e basınç uygulamaya başladı ve bu basınçlar üzerine MEB, verdiği talimatı geri çekerek komisyonları serbest bıraktı, hatta KPSS puanlarının üstüne ek puanlar verilmesi konusunda talimatını güncelledi!

O aşamadan sonra olan oldu ve bugün il il, komisyon komisyon farklılık gösteren sonuçlar ortaya çıktı!

Bugün gelinen aşamada mülakat mağduriyeti yaşayan öğretmenler idari davalar yoluyla hukuksal girişimlerde bulundukları gibi, kamuoyu oluşturmak için de çeşitli eylem ve etkinliklerde bulunmaya devam ediyor.

2024 YILINDA KPSS’YE GİREN ÖĞRETMENLER NASIL BİR SÜREÇ YAŞADI?

2024 KPSS puanıyla 15 Nisan'da açıklanan ve aynı zamanda tarihin en düşük atama sayısı olan 15 bin öğretmen atamasının yarattığı şaşkınlık, 18 Nisan tarihinde MEB tarafından açıklanan adil olmayan branş dağılımıyla zirve yapmıştır.

Bakanlık, 2024 KPSS 15 bin atamada sınıf öğretmenliğine 4 bin 387 kontenjan, özel eğitime 3 bin 87, din kültürüne bin 802, okul öncesine bin 321 kontenjan gibi bu 4 branşa toplamda 10 bin 588 kontenjan verirken, geriye kalan branşlardan biyolojiye 27, tarihe 28, edebiyata 29 kontenjan gibi 72 branşa toplamda 4 bin 412 kontenjan verdi.

AKADEMİYE GEÇİŞ SINAVI İLE ÖĞRETMEN ATAMASI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Bilindiği gibi AGS öğretmen ataması için 10 bin kontenjan verilmiş, Milli Eğitim Akademisinin açılması ise Eylül ayından 2026 Ocak ayına çekilmişti. Üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olan ve Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na katılan binlerce aday öğretmen atamalarına odaklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşüldü. Geçtiğimiz yıl bakanlık bütçesi merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,83’üne tekabül etmişti. 2025 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçe 2 trilyon 186 milyar TL olmuştu. Bu yılın bütçe görüşmeleri tamamlanırken eğitim faaliyetleri için 1 trilyon 943 milyar 965 milyon 746 bin lira tahsis edildi.

Öğretmen atama kontenjanlarının artılacağına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. Bakanlık 2025 yılının başında öğretmen atamaları için toplam 25 bin kontenjan ayırmıştı. 15 bin öğretmen ataması 24 Kasım’da KPSS puanıyla gerçekleştirildi. Önümüzdeki yıllarda AGS puanıyla yapılacak atamalarda kontenjanın daha yüksek olması bekleniyor.

MEB AGS ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE YENİ KONTENJANLAR 2025 AÇIKLANDI MI? AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI ARTIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı il ve ilçelerdeki ihtiyaçlara göre branş dağılımını belirliyor. Geçtiğimiz atamalarda en fazla kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve rehber öğretmenlik branşlarına ayrılmıştı.

Bakan Tekin konu ile ilgili olarak “ Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız." ifadelerini kullandı.

Görüldüğü gibi, 2023 mülakat mağdurları, 2024 KPSS’den yüksek puan alan öğretmenler ve AGS sonucu yetersiz kontenjan nedeniyle ataması yapılmayan genç öğretmenler büyük bir belirsizlik içinde adeta kıskaca alınmış durumdadır.

Ücretli öğretmen sayısının 100 bine yaklaştığı, norm kadro açıklarının da yüz bin civarında olduğu bir eğitim sisteminde sağlıklı bir eğitim faaliyeti yürütmek ve çocukların eğitim hakkını tam olarak gerçekleştirmek mümkün değildir.

Bu nedenle başta 1611 mülakat mağdurunun hakkı iade edilerek göreve başlatılmasının yanı sıra, 2024 KPSS’lilere ek atama ve Milli Eğitim Akademisinde eğitime başlayacak öğretmenlere de ek kontenjan verilmelidir.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum. Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin...