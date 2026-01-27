Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?

Kademeli emeklilik düzenlemesi çıkacak. Bunu artık yalnızca kulisler değil, sokak da biliyor. Çünkü bu mesele bir ihtimal olmaktan çıktı; adeta takvime bağlanmış bir hamleye dönüştü. Üstelik bu kez herkes şunu da görüyor: Bu düzenleme geldiğinde sonucu milyonlara “müjde” gibi anlatılacak. Peki niyeti? İşte asıl soru burada. Çünkü sosyal güvenlikte çoğu zaman sonuç herkese dokunur ama niyet her zaman herkes için kurulmaz. Zamanlaması, niyetin aynasıdır.

Bu ülkede emeklilik, insanın hayatını planladığı bir güvence olmaktan çıkarıldı. Bir sabah kalkıyorsunuz, kurallar değişmiş. Aynı yaş, aynı meslek, aynı prim… Ama farklı tarihte işe giriş. Birisi emekli, diğeri bekleme odasında. Kademeli emeklilik tartışması tam da bu adaletsizlik duygusunun içinden doğdu. Çünkü bu mesele bir kesimin talebi değil; milyonların boğazında düğüm olmuş bir adalet meselesidir.

Kademeli emeklilik bekleyenlerin ana gövdesi belli: 8 Eylül 1999 sonrası ilk defa sigortalı olanlar. Peki bu insanlar kim? Bu ülkenin yükünü taşıyanlar… Genç yaşta iş hayatına girip bugün 40’larını, 50’lerini görenler… Şantiyede, fabrikada, atölyede, markette, hastanede çalışanlar… Primini ödeyen, vergisini veren, sistemin çarkını döndüren geniş emekçi kitle.

Bu ses yıllardır duyulmasın diye bekletildi. Ama artık o bekleyişi örgütlü bir adalet talebine çeviren bir mücadele var: Emadder. Emadder’in yükselttiği çağrı bir “kıyak” çağrısı değil, bir hak çağrısıdır. “Biz de çalıştık, biz de ödedik, biz de adalet istiyoruz” diyenlerin ortak sesidir.

Şimdi gelelim asıl meseleye. Kademeli emeklilik çıkacak, evet. Sonucu milyonlara müjde olacak, evet. Ama niyeti kimlere? Bu düzenleme gerçekten 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan geniş kitlenin adalet duygusunu onarmak için mi gelecek, yoksa seçim ikliminde belli bir kesimi memnun etmek, belli bir kesimi güvenceye almak için mi? İşte bu sorunun cevabını metnin uzunluğu değil, zamanlaması verecek.

Çünkü bu ülkede yasalar çoğu zaman toplumun ihtiyacına göre değil, siyasetin ihtiyacına göre hızlanır. Kademeli emekliliğe kimlerin neden ihtiyacı var? Kimler emeklilik haklarını garanti altına almak istiyor? Hele takvim sıkışınca, düne kadar “mümkün değil” denilenler bir anda “mümkün” olur. Bu yüzden ben aynı cümlede ısrar ediyorum: Kademeli emeklilik çıkacak. Sonucu milyonlara müjde… Ama niyeti kimlere? Onu da biliyoruz. Zamanlaması asıl adresi ele verecektir.