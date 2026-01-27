İktidarın seçim planı

Devlet Bey ‘erken seçim mümkün değil, doğru da değil’ diyerek kapıları kapattı…

(Mini parantez. Erken seçim yok, zamanında seçim var, buna alışın nutukları atılırken Bahçeli’nin önerisini AKP danışıklı dövüşle ‘madem istiyorsunuz o zaman hodri meydan’ diyerek 2018 haziranında baskın seçime gitmişti. Yine benzer bir durum olabilir. Parantez bu kadar)

Ama ortam/ekonomi/gidişat 2018 yazı gibi değil…

Rüzgar sert esiyor. Rakipler dişli, halk burnundan soluyor.

Belli ki; 2026’da seçim yok… Zaten temmuz ayında NATO zirvesi var. Trump gelecek diye Etimesgut havaalanının pisti büyütülüyor. Soluklansın bir bardak çay içsin diye Devlet Konuk evi yapılıyor. Kasım’da Antalya’da iklim zirvesi var. 196 ülkeden 80 bin kişi bekleniyor.

2026 programı dolu… Zaten ekonomi izin vermiyor. Emekliye, memura, asgari ücretliye verilen paradan seçim olmayacağı belli değil mi?

2027’de olabilir mi?

Siyaseti yakından takip edenlere göre; 2027’nin sonbaharı iktidar için en uygun tarih. Onların senaryosu şöyle; 2026’nin sonunda enflasyonu yüzde 18‘lere, yüzde 17’lere indirecek. 2027’de yüzde 10’lara doğru yolculuk başlayınca biraz da TÜİK’in katkısıyla yaz sonu seçime gidecekler.

Biliyorsunuz 2023’ün mayıs ayında seçime giderken enflasyon yüzde 80’den yüzde 38’e, aylık enflasyon artışı yüzde sıfıra düşmüştü…

Sıfıra…

Aynı senaryo bir kez daha sahneye konularak seçim kazanılır mı? Bırakın bizleri AKP’ye gönül veren yazarlar bile ‘olmaz’ diyor…

Neden?

Nedenini ben söyleyeyim; seçmeni iki defa aldatamazsınız… Gönülden kopuşu tamir etmek çok ama çok zordur...

2026’da enflasyonda düşledikleri orana ulaşamayacakları yadsıyamadıkları gerçek. 2026 sonunda enflasyonun yüzde 20’lerin altına inmeyeceği şimdiden belli. O halde 2027’yi de pas geçebilirler…

2027’de 2026 gibi darlık yılı, 2028 bolluk yılı olabilir…

Şimdi diyeceksiniz ki 2028’in mayıs ayında zaten zorunlu seçim var. Aynı yıl erkeni nasıl olur?

Cumhur ittifakı erken seçim diye bir/iki ay geriye çekse, kim itiraz edebilir ki… İtiraz edenlere kim dinleyecek ki… Meclis karar aldı, YSK uyguladı denir olur biter”

Bu ülkede yaşıyorsanız artık makulü aramayın. Hukuka uygun mu değil mi diye düşünmeyin…

Erdoğan yeniden aday olacaksa ha bir ay, ha iki ay, ha altı ay fark etmez. Meclis 360’ı bulup erken seçim kararı alır…

Bana göre Erdoğan erken seçim kararıyla değil Anayasa değişikliğiyle seçime gidecektir. Partisiz cumhurbaşkanlığını getirecek, sistem üzerinde düzenlemeler yapacak, partiler üstüyüm herkesi kucaklıyorum diyecek, belki güçlü cumhurbaşkanının etkin olduğu parlamenter sisteme dönecek, tüm etnik gruplara güller atacak, demokrasi nutukları atacak. Hazinenin ağzını sonuna kadar açacak ve…

Veda seçimim diyerek oy isteyecek…

Benim hesabıma göre seçime 27/28 ay var…