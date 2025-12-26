Barrack’ın sözleri, F-35 ve S-400 gerçekleri

Türkiye Hava Sahası’na insansız hava araçları (İHA) sızmaları, “ABD, F-35’leri vermediği gibi paramıza da çöktü. Neden hala Rusya’dan satın alınan ve güya 2020 Nisan’ın da aktif hale getirileceği söylenen S-400 Hava Savunma Sistemi’ni kullanamıyoruz?” sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Boş bir soru gibi görülebilir ama gömleğin ilk düğmesi işin başında yanlış iliklendiği için nasıl bir sürecin içine girdiğimizi ve son günlerde de nasıl yanıltılmaya çalışıldığımızı, çok fazla teknik terminolojiye girmeden cevap olarak anlatayım.

İsrail devleti ile (dikkat hükümeti değil) hassas ince diplomasi yürütme devre dışı bırakılınca; faşist, soykırımcı Netenyahu bu fırsatı kaçırmadı.

Geçmişte iki tarafla da dengeli ilişki yürüten Türkiye, bu politikasından vazgeçip hamaseti tercih edince, hem İsrail devleti içinde, hem de uluslararası arenada Netenyahu hükümetinin Filistin’e yönelik saldırganlığını önlemede etkisini kaybetti.

Buna rağmen, ABD’nin Ortadoğu’da tutum belirlemesinde İsrail lobisinin ne kadar güçlü olduğunu bal gibi bilen AKP iktidarı, hala ısrarla bu gerçeği görmezden gelmeye devam ediyor.

Bunlara ilaveten bir diğer yanlış da, çoktan “istenmeyen adam” ilan edilip gönderilmesi gereken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın sözlerine inanılması ya da kamuoyuna “ABD yanımızda”yı göstermek için inanılıyormuş gibi yapılması.

Barrack, Gazze, F-35 ve S-400’lerle ilgili ne demişti, hemen kısaca hatırlayalım:

“ABD, Gazze’deki Barış Gücü’nde Türkiye'yi görmek istiyor(…)Türklerin bölgedeki en büyük ve en etkili kara kuvveti operasyonuna sahip olması ve Hamas ile diyalog kanallarının olması nedeniyle, belki de gerilimi düşürmek için güçte yer almaları faydalı olur, uluslararası misyona katkı sağlar(…)Türkiye’nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini artık işletmemesi ve sahip olmaması gerekiyor(…)Bu sorunların (F-35 ve S-400) 2026’nın ilk 4-6 ayı içinde çözülebileceğine inanıyorum.”

Barrack’ın söylediklerinin, hayata geçmesinin mümkün olmayacağına dair açıklamalar ise Başkan Trump’la yediği, içtiği ayrı gitmeyen, golf arkadaşı ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan geldi.

21 Aralık’ta Netenyahu ile görüşmesinden sonra Graham’ın ağzından çıkanları, Washington yönetiminin düşüncesi olarak okumak daha doğru olur. Özetleyerek aktaralım:

“Türkiye'ye F-35 vermek hata olur(…)Türkiye'nin Gazze'de istikrar gücünün parçası olabileceği fikri, İsrail'i temelden sarsar. İsrail'de Türkiye'nin bu güce dahil olması konusunda hiçbir siyasi destek yok; sağ-sol fark etmeksizin herkes aynı görüşte. (İsrail devleti ile Netenyahu hükümeti farkını gözetmemenin acı gerçeği gibi). Erdoğan'ın İsrail'e (ve Netanyahu'ya) yönelik açıklamaları kabul edilemez sınırların ötesinde.”

Tüm bunlara ilave olarak, Türkiye'nin F-35 programına geri dönebilmesi için zaten 2019’da çıkarılan yasa uyarınca ABD Kongre'sinin de onayı gerekiyor. Kudüs’te Netenyahu, Miçotakis ve Hristodulidis üçlü buluşması sonrası Kongre'de Musevi, Yunan ve Rum lobilerinin daha da güçlü işbirliği yapacağını unutmayalım.

Bu kadar uzun izahattan sonra gelelim sadede. Önce F-35 meselesi:

“Türkiye-İsrail ilişkileri şu anki düzeyinde seyrettiği sürece, Türkiye’nin F-35 projesine dönebilmesi hayalden öteye geçmez. Bırakın F-35’i, Kongre’den onayını almasına rağmen 40 adet yeni F-16 Blok 70’i alabilirsek ne ala. Şu gayet açık, İsrail, Türkiye’nin F-35’e sahip olmasını is-te-mi-yor. Bundan dolayı Barrack’ın açıklamalarının ciddiye alınır tarafı yok.”

S-400 konusunda da, “NATO sistemleriyle entegre edilemez ve genel güvenlik riski yaratır” gerekçesinin yanı sıra, asıl denilen şu:

“S-400'ün güçlü radarları, F-35'in gizlilik (stealth) özelliklerini öğrenerek Rusya'ya veri sızdırır. Rusya, F-35'in zayıf noktalarını profilleyebilir.”

E iyi güzel de, Türkiye 2015’de Suriye sınır hattında Rus savaş uçağını düşürdükten sonra, Rusya Hmeymim Hava Üssü’ne ve Masyaf bölgesine S-400 konuşlandırdı. İsrail de, Suriye’de S-400’ler konuşluyken F-35’leri ilk kez operasyonel kullanarak Suriye’ye birçok kez hava harekatı yaptı.

İsrail F-35 kullanınca kopyalama yapamayan S-400, Türkiye kullanınca yapacak öyle mi?

F-35’i kaybettik, bir de Barrack’ın sözlerine inanıp zaten depoda tuttuğumuz S-400’den de olmayalım bari.