Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor

Tokat'ın Zile ilçesinde emekli olduktan sonra hobi amaçlı çilek üretimine başlayan Hüseyin Peköz, şimdi talebe yetişmekte zorlanıyor.

Peköz, üretime yeni başlamasına rağmen çileğe dört bir yandan talep olduğunu belirtti.

EMEKLİ MEMUR TOKAT'TA HOBİ OLSUN DİYE BAŞLADI

Memur olarak görev yaptığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden 2024 yılında emekli olan Hüseyin Peköz, kiraladığı 4 dönüm alanda çilek üretmeye başladı.

Bu yıl şubat ayında diktiği çileklerden yaz aylarından itibaren ürün almaya başlayan Peköz, aralık ayının ortasında bile ürün almaya devam ediyor.

Daha önce hobi amaçlı çilek yetiştirdiğini belirten Peköz, emekli olduktan sonra üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

DÖRT BİR YANA GÖNDERİYOR

Üretime yeni başlamasına rağmen çileğe talebin çok olduğunu anlatan Peköz, şöyle devam etti:

"Aşırı derecede çileğe talep var. Antalya'dan, Hatay'dan, Diyarbakır'dan, Çorum'dan, Amasya'dan Sivas'tan, Samsun'dan talep var ama yetiştiremiyoruz. İklimimiz çilek üretmeye çok uygun. Antalya ve Mersin'deki çileklere benzemiyor bizim çilekler. Bizim çilekler biraz daha sert. Bizim çilekler kendini bırakmıyor. Raf ömrü çok uzun."

Aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen çilek almaya devam ettiklerini dile getiren Peköz, "Çileklerimiz pastanelerde tercih ediliyor. Reçellikte de aroması çok lezzetli. Nisan ayının ortası gibi başlıyor Aralık 15'inde bile hala çilek alıyoruz" dedi.

Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL

ÜRETİM ALANINI 10 KAT ARTTIRACAK

İlk sene 4 ton ürün aldıklarını anlatan Peköz, üretim alanını 10 kat arttırmayı hedeflediklerin belirterek şöyle konuştu: