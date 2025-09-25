Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL

Meksika, Orta Amerika'ya özgü olan tropikal meyve, son yıllarda Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde de yetiştiririlmeye başlandı. Sağlığa yararlarıyla dikkat çeken meyvenin kilosu 150 TL'ye satılıyor. Kışın donun vurduğu üreticiler, bu hasat döneminde 3 ton rekolte bekliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesi, Türkiye'nin önemli turizm cennetlerinden yanı sıra aynı zamanda bazı tropikal meyvelerin yetiştirilmesiyle dikkat çekiyor.

İlçede, anavatanı Meksika ve Orta Amerika olan ve ejder meyvesi olarak bilinen "pitayanın" hasadı başaldı. Meyve, hem yurt içi pazarda hem de yurt dışı pazarda alıcı buluyor.

pitaya-meyvesi.jpg

KİLOSU 100 İLA 150 TL ARASINDA SATILIYOR

Gazete Alanya'nın haberine göre, ilçenin sıcak ve verimli iklimi, ejder meyvesi yetiştiriciliğine imkan tanıyor. Dikenli yapısından dolayı zahmetli bir süreç olan hasat, yüksek sıcaklıklar nedeniyle genellikle öğleden sonra veya akşam saatlerinde yapılıyor.

Üreticilerden kasalar halinde alınan ejder meyveleri, boyuta göre ayrıldıktan sonra kilogram başına 100 ila 150 TL arasında değişen fiyatlarla tüccarlara satılıyor.

3 TON HASAT BEKLENİYOR

Türkiye'nin birçok ilçesinde olduğu gibi Alanya'da da bu yıl don olayından dolayı rekolte beklentisi düştü. Üreticiler, 5 ton beklenen verimin 3 tona düştüğünü dile getirdi. Hasadın aralık ayına kadar devam edeceği değerlendiriliyor.

