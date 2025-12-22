6 yeni AVM kapılarını açacak! Tarih verildi

Şapkacı, sektörde bu yılki gelişmelere ve gelecek yıl beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, perakende sektöründe yavaşlamanın 2024'ün ikinci yarısında başladığını anımsatarak, "2025'in geneline baktığımızda da ekim sonu itibarıyla kümülatif rakamlarda ciro endekslerimizde yüzde 29,8 artış var. Bu artış aslında enflasyonun altında ve sektördeki daralmayı gösteriyor." diye konuştu.

"AVM'LERDE YAPILANLAR VAR, DÖNÜŞENLER VAR"

Ülkede 2000'li yılların başından itibaren AVM yatırımlarının yapıldığını belirten Şapkacı, şunları kaydetti:

"Hem yerli hem yabancı yatırımcılar bazında yaklaşık şu anda 50 milyar dolarlık yatırım hacmimiz var. Bu yatırımlar hem kayıtlı ekonomiye hem de istihdama önemli katkı sunuyor. 450 AVM ile doğrudan 600 bin, dolaylı olarak da 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz. AVM'lerde yapılanlar var, dönüşenler var. Ama yatırım anlamında genelde yavaşlamış durumda."

Şapkacı, bu yılbaşı itibarıyla planlama yaptıklarını, turizm tarafındaki alışverişe yönelik rakamları analiz ettiklerini anımsatarak, "Bugün itibarıyla baktığımızda, beklentilerimizin altında kaldığını net olarak görüyoruz. Turist sayısında ekim sonu itibarıyla geçen seneyi yakalamış durumdayız. Ancak alışveriş merkezlerindeki turistlerin harcamasında maalesef beklediğimizi yakalayamadık. Bu önümüzdeki dönemde de bu şekilde gidecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

METREKARE VERİMLİLİĞİ BÜYÜMESİNDE ANADOLU'DAKİ AVM'LER ÖNE ÇIKIYOR

Nuri Şapkacı, metrekare verimliliklerinde Anadolu'daki alışveriş merkezlerinde daha hızlı büyüme olduğunu, Adana, Mersin ve Trabzon gibi şehirlerdeki alışveriş merkezlerindeki metrekare verimliliklerinin daha yüksek hızda arttığını söyledi.

AVM'lerin olmadığı birkaç şehre yönelik planlamaların olduğunu anlatan Şapkacı, bunlar için zaman gerektiğini dile getirdi.

Şapkacı, "Enflasyonun daha da aşağı inmesi ve finansman imkanlarının daha fazla belirgin hale gelmesiyle beraber bu yatırımların da tekrar hayata geçmemesi için hiçbir neden yok. Daha fazla hızlanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Son dönemde karma projelerin öne çıktığına değinen Şapkacı, ticari gayrimenkullerin tamamını bir arada toplayan yaşam merkezlerinin oluşmaya başladığını, müşterinin de buna talep gösterdiğini anlattı.

"6 ALIŞVERİŞ MERKEZİ AÇILACAK"

Şapkacı, bu yıl itibarıyla 20 bin metrekare üzerinde yaklaşık 5 AVM açıldığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2026 yılı içerisinde 6 alışveriş merkezi açılacak. Bunlar özellikle İstanbul, Ankara, Muğla ve Elazığ gibi şehirlerde olan alışveriş merkezleri. 2026'da açılacak alışveriş merkezlerinin tamamı yeni yatırımlar değil, bir kısmı pandemi öncesinde zorunluluktan dolayı duran ve şimdi tekrar hayata geçirilen alışveriş merkezleri. Bunların hayata geçmesi hem kayıtlı ekonomi hem de istihdam anlamında önemli bir katkı sağlayacak. Perakendenin de özellikle büyüme, mağaza bulma konusunda sıkıntı yaşadığı bir dönemde can suyu olarak sektöre kazandırılacak."

"YATIRIMCILARIN İŞTAHININ BİRAZ DAHA ARTACAĞI BİR DÖNEME GİREBİLİRİZ"

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Şapkacı, gelecek yıl itibarıyla hedeflerinin 2025'ten çok farklı olacağını düşünmediğini belirterek, "2025'te perakende sektöründe hafif bir daralma oldu. Özellikle adet satışlarında gerileme yaşadık. Perakendeciler kar marjlarında bir şekilde fedakarlık yapmak durumunda kaldı. Dolaylı olarak bundan yatırımcılar da etkilendi." diye konuştu.