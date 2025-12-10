AVM dönemi bitiyor mu?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, Türkiye'de sayısı 450'ye ulaşan Alışveriş Merkezleri'nin (AVM), artık büyümenin yükünü taşıyamaz hale geldiğini açıkladı.

AYD Başkanı Nuri Şapkacı, XVI. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sektörün içine düştüğü darboğazı gözler önüne serdi. Pandemi öncesi başlayan projeler hariç tutulduğunda, yeni çivi bile çakılmadığı ortaya çıktı.

Şapkacı, durumun vahametini şu sözlerle özetledi:

“Yeni yatırımlar ise durma noktasında. Yeni yatırımlar olmadan bu faydanın sürdürülebilir olması mümkün değil.”

ENFLASYON CİROLARI ERİTTİ, ZİYARETÇİ AYAĞINI KESTİ

Halkın alım gücünün erimesi, AVM istatistiklerine de yansıdı. Şapkacı'nın paylaştığı verilere göre, bu yılın ilk 10 ayında resmi enflasyon yüzde 32’nin üzerindeyken, AVM’lerin metrekare verimliliği yüzde 29’da kaldı. Yani sektör reelde küçüldü. Daha da kötüsü, AVM'lere giren insan sayısı yüzde 3,4 oranında azaldı.

Şapkacı, bu durumu “Tüm bu tablo, enflasyon hedeflerine yönelik politikaların doğal yansımasıdır. AVM yatırımcıları olarak sadece ayakta kalmaktan da öte ilerlemenin yollarını arıyoruz” sözleriyle açıkladı. 2026'da açılacak 6 yeni AVM'nin ise sadece geçmişten kalan, pandemi nedeniyle bitirilemeyen projeler olduğu belirtildi.

YABANCI MARKA GELMEK İSTİYOR AMA YER YOK!

Sektörün 1987'den bu yana 50 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını hatırlatan Şapkacı, mevcut tıkanıklığın yabancı yatırımcıyı da kaçırdığını ima etti. Yabancı markaların Türkiye'ye gelmek istediğini ancak yer bulamadığını belirten Şapkacı, yeni yatırım yapılmamasının faturasının ağır olduğunu vurguladı.

Şapkacı, “Mevcut yatırımlar artık büyümenin yükünü taşıyamıyor, yeni yatırım ise durma noktasında. Yatırımların yeniden çekici hale gelmesi için uluslararası normlar ile uyumlu, sosyal konut ile ayrılan, sözleşme serbestisine dayanan ticari gayrimenkul kira rejimine düzenlemesine ihtiyaç var” diyerek hükümete çağrıda bulundu.

İTO BAŞKANI İSTANBUL İÇİN 'PAHALI ŞEHİR' DEDİ

Zirvede konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise turistlerin alışverişindeki düşüşe ve İstanbul'un pahalılık algısına değindi.

Avdagiç, “Türkiye’nin İstanbul’un pahalı olduğu imajını ortadan kaldırmamız lazım. Hem fiyat avantajı hem de ürün çeşitliği açısından İstanbul’un cazibesini yukarı taşımamız lazım” ifadelerini kullandı.