Bu senenin vahim tablosunu emekliler pazardan haykırdı!

Gitgide derinleşen ekonomik kriz, vatandaşların geçim mücadelesini giderek zorlaştırırken Artvin’de kurulan pazarda, vatandaşlar, 2025 yılında yaşadıklarını ve 2026 yılına ilişkin beklentilerini aktardı.

Artvinli emekli bir vatandaş, yaşanan ekonomik tabloya isyan ederek "2025’te ne gördük, 2026’da ne göreceğiz? Ne gördük? Marketlerde, pazarlarda zamları görüyoruz. Emekliyiz, değişen bir şey yok. Bizi bu hallere koyanlar utansın" ifadelerini kullandı.

“2026’DAN BEKLENTİMİZ HİÇ YOK”

Pazara gelen vatandaşlardan Gülsen Tekin ise, temel giderlerin bütçeyi zorladığına dikkat çekerek "2026’dan beklentimiz hiç yok. Gelen gideni aratacak, ondan başka bir şey yok. Bakın, bir poşetim var, daha bir şey almamışım ama bir sürü para ödedim. Doğalgaz, elektrik, telefon derken bunlar artık cabası" ifadelerine yer verdi.

Bir başka Artvinli emekli ise, "2026’nın hayırlı gelmesini istiyoruz. Her şeyde indirim olmasını istiyoruz. Bıktık, yorulduk artık. Her şey çok pahalı. Evet, en çok beklediğimiz şey fiyatların düşmesi. İnşallah düşürürler" diye konuştu. Diğer emekli vatandaş ise, "2025’ten neyi gördük, 2026’da neyi bekliyoruz? Daha da kötü olmazsa yine iyi" dedi.

“BU HAYAT PAHALILIĞINDA MAAŞLARIMIZ SIFIRA DÜŞTÜ”

Artvinli pazarcı Mustafa Altuntaş ise, satışların önemli ölçüde düştüğünü belirterek "2025’te kötü günler geride kaldı deniyor ama 2026’da daha kötü günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Bilmiyorum, karlar yağsın, çiçekler açsın, bahar gelsin ama şu an emeklinin hali ortada. Emekliler zam almadıkları için pek umutlu görünmüyorlar. Kimse pazarda alışveriş yapamıyor. Sebze satıyorum ama insanlar pazarda turist gibi geziyor" sözlerini sarf etti.

Pazardaki başka bir emekli yurttaş ise, "2026 için hiçbir beklentimiz yok. Bu hayat pahalılığında maaşlarımız sıfıra düştü. Emeklilerin maaşları yetmiyor. Bir beklentimiz yok" derken Artvinli pazarcı Hülya Dokur, "Biz üretici olarak bol ve bereketli ürünler ürettik, pazarımıza getirdik, müşterimizin ayağına kadar sunduk. Ama müşterinin cebinde para olmadığı için onlar bize baktı geçti, biz de onlara baktık. 2026 yılı için yine bol tohum ektik toprağa ama vatandaşın cebine de bir şeylerin girmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Herkesin mutlu ve mesut olmasını istediklerini ifade eden Dokur, “Vatandaş gelsin bizden alışveriş yapsın, pazarcıyı da üreticiyi de suçlamasın. Biz de hevesle çalışalım, üretelim. Ürünlerimizi tezgâha güler yüzle koyalım, müşterimizi güler yüzle karşılayalım. Onlar da bize güler yüzle gelsin. 2026’nın bolluk, bereket, huzur, sağlık ve adalet getiren bir yıl olmasını istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Bir başka vatandaş ise, “Ekonomi iyi olursa ne ala, olmazsa ne yapalım artık? 2025 pek iyi geçmedi. Pazara geldim, dolaştım gidiyorum. Fiyatlar ateş pahası. Fiyatların düşmesini bekliyoruz ama böyle giderse düşmez" dedi.