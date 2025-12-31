1 milyon emekli etkilenecek! Yarından itibaren maaşlardan yüzde 25 kesinti yapılacak!

Yeni düzenlemeye göre, SGK’dan emekli aylığı alanlar ile iş göremezlik geliri alanların, geçmişe dönük Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve diğer prim borçları maaşlarından kesilecek. Tahsilat miktarı, kişinin aldığı emekli aylığının yüzde 25’ini geçemeyecek. Bu uygulama sayesinde SGK, yıllar sonra ortaya çıkan borçları icra süreciyle uğraşmadan doğrudan kaynaktan tahsil etmiş olacak.

KİMLER ETKİLENECEK?

Düzenlemenin hedefinde özellikle SSK (4A) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri bulunuyor. BAĞ-KUR (4B) sisteminde, prim borcu olanlara borç ödenmeden maaş bağlanmadığı için bu gruptaki emekliler uygulamadan büyük ölçüde muaf kalacak. Ancak SSK ve Emekli Sandığı mensuplarında emeklilik aşamasında geçmiş borç sorgulaması yapılmadığı için, kişinin işsiz kaldığı dönemden kalan GSS borçları yıllar sonra emekli maaşına engel olarak karşısına çıkabiliyor.

1,3 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİREN 2,9 MİLYAR LİRALIK BORÇ

Habertürk'te yer alan habere göre, SGK verilerine göre, geçmişte prim borcu bulunduğu sonradan tespit edilen emekli sayısı yaklaşık 1,3 milyona ulaşıyor. Bu kişilerin toplam borç yükü ise 2,9 milyar lirayı buluyor. Ocak ayı itibarıyla yapılacak sistem taramalarıyla, borcu olan tüm emeklilerin maaş dosyalarına otomatik kesinti talimatı eklenecek.

DUL VE YETİM AYLIKLARI DA KAPSAMDA

Düzenleme sadece emeklileri değil, vefat eden sigortalılar üzerinden aylık alan hak sahiplerini de kapsıyor. Hayatını kaybeden kişinin geçmişte ödenmemiş prim borcu olduğu tespit edilirse, eşine veya çocuklarına bağlanan dul ve yetim aylıklarından da yüzde 25 oranında kesinti yapılarak borç tasfiye edilecek.