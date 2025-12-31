Edirne'de dondurucu soğukta 'ucuz et' kuyruğu

Edirne Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan Halk Kasap, yılın son gününde yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Yeni yıl sofrasına kırmızı et koymak isteyen vatandaşlar, piyasanın altındaki fiyatlardan yararlanabilmek için dondurucu soğuğa rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan Halk Kasap, yılın son gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Piyasadaki et fiyatlarının artışı karşısında dar gelirli vatandaşların tercihi olan Halk Kasap’ta kıymanın kilogramı 550 liradan satışa sunulurken; dana kuşbaşı, köfte ve sucuğun kilogram fiyatı ise 660 lira olarak belirlendi. Yılbaşı öncesi artan taleple birlikte sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, bu tür uygulamaların bütçelerine önemli bir nefes aldırdığını ifade etti.

"YOKSULLUKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, vatandaşların ekonomik zorluk içinde olduğunu söyledi. Gencan bu ifadeleri kullandı:

"Sosyal belediyecilik kapsamında Edirneli hemşehrilerimize kaliteli, güvenli aynı zamanda onlar için daha uygun fiyatlı eti ulaştırmak adına halk kasabımızı açmış bulunuyoruz. Sağ olsun değerli hemşerilerimiz buraya yoğun bir talep gösteriyorlar. Biz de arkadaşlarımızla bir değerlendirme yaptık. Gelen hemşehrilerimizin talepleri ve önerileri nelerdir diye. Gerçekten her zaman söylediğimiz gibi ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar gerçekten zorlayıcı. Özellikle Edirne’de Trakya bölgemizde son zamanlarda hiç olmadığı kadar bir yoksullukla mücadele ediyoruz. O yüzden biz vatandaşımızın her anlamda yanında olmaya çalışıyoruz. Keşke böyle halk kasaplara, halk kafe ve kent lokantasına ihtiyaç olmasa ama ne yazık ki bu zorlu günlerde bizim üzerimize düşen vazife sonuna kadar vatandaşımıza destek olmak, onların yanında olmak. Ben buradan tüm Edirneli hemşerilerimizin de yeni yılını bir taraftan kutluyorum. Zor bir yılı geride bıraktık ama mücadeleden asla vazgeçmediğimiz halkla beraber Edirneli hemşerilerimle beraber dayanışmayla Edirne’yi büyüttüğümüz bir yıl oldu. 2026’da daha çok hizmetimizle daha görünür olduğumuz daha çok mücadele ettiğimiz yine halkımızla beraber birlikte yol yürüyerek bir yıl olacak."

"DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN ÇOK GÜZEL"

Sırada bekleyen Muzaffer Hazır, "Vatandaşa çok iyi bir şey. Dar gelirli vatandaşlar için çok güzel. Millet zaten et alamıyor. Almış fiyatlar gitmiş. Alacağımız yarım kilo bir şey" diye konuştu.

"HALK İÇİN İYİ BİR ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Vatandaş Ethem Tezel, "Halk için yapılan bir uygulama. Çok güzel bir şey. Herkesin yararlanmasını isterim. Bizde onun için geldik. İnşallah daha da güzel olacak. Fiyatların makul olması belki piyasadaki fiyatları da etkileyebilir. O yüzden memnunuz halk için iyi bir şey düşünülmüş" dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

