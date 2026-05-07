SGK borçlarına yeni düzenleme yolda: Süre uzatılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifi ile SGK borçlarının taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren SGK borçlarına ilişkin yeni düzenlemeyi içeren kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.

Teklife ilişkin detayları duyuran Işıkhan, düzenleme ile SGK'ye olan borçlarda tecil-taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti.

"HERKES YARARLANABİLECEK"

"Meclise verilen kanun teklifi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil-taksitlendirme süresini 72 aya çıkarıyoruz" diyen Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Ankara’da otelde düzenlenen 'Ulusal Yeterlilik Sisteminin Sürdürülebilirliği ve Kalite Güvencesi Çalıştayı'nda şöyle konuştu:

"Teminatsız tecil tutarını da 1 milyon liraya çıkarıyoruz. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm vatandaşlarımız ve firmalarımız yararlanabileceklerdir."

TEKLİFTE YER ALAN MADDELER

Meclis’e sunulan kanun teklifine göre, mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte işverenlerin ve borçlu vatandaşların ödeme yükünün hafifletilmesi hedeflenirken, teminatsız tecil tutarı da 1 milyon liraya yükseltilecek

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

