Ekmek tercihi değişti: Günlük alan da var buzluğa atan da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentteki ekmek tüketim alışkanlıklarını ve değişen tüketici eğilimlerini mercek altına aldı.

“Ekmek Tüketim Alışkanlıkları Araştırması” sonuçlarına göre, İstanbulluların hem sağlık hassasiyeti hem de israfı önleme bilinci, ekmek tercihinden saklama koşullarına kadar pek çok alışkanlığı kökten değiştirdi.

EKMEK TERCİHİ DEĞİŞTİ

Araştırmada İstanbulluların ekmek türlerine yönelik bakış açısındaki değişim rakamlara yansıdı. İstanbulluların yüzde 51’i artık beyaz ekmeği "sağlıklı bulmadığını" beyan ederken; bu algının temel nedenleri kilo alımı, katkı maddesi şüphesi ve kan şekerini hızla yükseltmesi olarak sıralandı.

Bu durum tüketim oranlarını doğrudan etkiledi: Beyaz ekmek tüketimi yüzde 67'den yüzde 49'a gerilerken, tam buğday ekmeğine yönelim yüzde 19'dan yüzde 34'e fırladı. Çavdar, kepekli ve glütensiz seçeneklerle birlikte sağlıklı ekmek türlerini tercih edenlerin oranı yüzde 37,1'e ulaştı.

Ekmek tüketiminin en yoğun olduğu öğün ise yüzde 45,4 ile kahvaltı olarak belirlendi.

GÜNLÜK ALAN DA VAR BUZLUĞA ATAN DA

Gıda israfıyla mücadele konusunda da dikkat çeken yöntemler araştırmada yer buldu. Katılımcıların yaklaşık yarısı israf etmemeye özen gösterdiğini belirtirken, en etkili tasarruf yöntemi olarak yüzde 46,3 ile "günlük kullanım miktarı kadar satın almak" öne çıktı.

Ekmekleri taze tutmak ve ziyan etmemek için uygulanan diğer yöntemler ise şu şekilde listelendi:

Yüzde 24,8’i ekmeği dilimleyip dondurucuda saklıyor.

Yüzde 20,1’i bayatlayan ekmekleri farklı tariflerde değerlendiriyor.

Yüzde 12,5’i ise ihtiyacı kadar kesmeyi tercih ediyor.

HALK EKMEK İLK SIRADA

Araştırmanın bir diğer ayağı olan "hijyen güvenilirliği" başlığında ise Halk Ekmek büfeleri yüzde 58,8 ile İstanbulluların ilk tercihi oldu. Mahalle ve semt fırınları yüzde 47,4 ile ikinci sırada yer alırken, zincir marketler ve bakkallar hijyen konusunda daha düşük güven oranlarında kaldı.