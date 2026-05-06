SGK uzmanı açıkladı: Bazı emekliler için sıfır zam tehlikesi

Milyonlarca ücretli çalışan ve emeklinin gözü kulağı, Temmuz ayında maaşlara yapılacak artış oranını belirleyecek olan enflasyon verilerine kilitlendi.

Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının netleşmesiyle kesinleşecek olan zam oranları öncesinde, Sosyal Güvenlik (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş nisan ayı verileri ışığında güncel tabloyu analiz etti.

Karakaş, bölgesel çatışmaların ve savaşın etkisiyle yükselen nisan enflasyonunun, zam hesaplarını yukarı yönlü değiştirdiğini vurguladı.

4 AYLIK ZAM GARANTİLENMİŞ DURUMDA

Nisan ayı verilerinin sisteme girmesiyle birlikte, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kesinleşmiş zam oranı belli oldu. Mevcut verilere göre;

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yüzde 14,64 oranında zammı şimdiden garantiledi.

Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesabı nedeniyle SSK ve Bağ-Kur’lulara göre yüzde 4,13 daha az artış alacak. Memurların kesinleşmiş zam oranı şu an için yüzde 10,51 seviyesinde bulunuyor.

ZAM TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

İsa Karakaş, enflasyondaki ivmelenme sebebiyle daha önce paylaştığı yüzde 16-18 aralığındaki tahminini 1,5 puan yukarı çekerek güncelledi. Karakaş süreci şöyle özetledi:

"Nisan ayı enflasyon verisi son derece kritikti. Nisan ayında enflasyon savaşın da etkisiyle yüksek geldi. Bununla birlikte emekli ve memur zam hesabı da değişti. Benim analizlerime göre, temmuzdaki beklentiler yükseldi. Artık yüzde 16-18 demiyorum. En az yüzde 17,5 diyorum. En yüksek yüzde 19,5 diyorum. Bu savaşın gidişatına göre yüzde 20'ye yaklaşabilir. Mayıs ve haziran enflasyonu yüzde 1,25 olsa bile, yüzde 17'nin altında SSK ve Bağ-Kur’lulara zam gelmeyecek."

EN DÜŞÜK MAAŞTA "KÖK MAAŞ" VE "SIFIR ZAM" TEHLİKESİ

Halkın en büyük endişesi ise en düşük emekli aylığına yapılacak artışın yöntemi. İktidarın zammı mevcut ödenen taban fiyat üzerinden mi yoksa kişinin asıl "kök maaşı" üzerinden mi yapacağı henüz netleşmiş değil.

TGRT Haber'de konuşan Karakaş, milyonları bekleyen o tehlikeye dikkat çekti:

"En düşük emekli maaşıyla ilgili karışıklıklar var. Hükümet en düşük maaşa 20 bin lira üzerinden mi zam yapacak, yoksa kök maaş üzerinden mi? Haziran ayında bunu göreceğiz. Eğer kök maaş üzerinden zam yapılırsa, kök maaşı 17 bin liraya kadar olanlar sıfır zamla karşı karşıya kalabilir. Benim görüşüm hükümet bunu göze almayacak. 20 bin lira üzerinden zam yapacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı da 23 bin 500 lira civarı olabilir diyoruz."