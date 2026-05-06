Kriz dinlemeyen moda devi

Aktif müşteri sayısında bir yılda yaşanan 10 milyonluk dev sıçrayış, dijitalleşmenin ve doğru satın alma stratejilerinin perakende devini nasıl bir zirveye taşıdığının en somut göstergesi.

Zalando güçlü sonuçlar elde etti: Yapay zeka ve "Hakkınızda" platformunun entegrasyonu büyümenin itici güçleri oldu.

Avrupa'nın önde gelen moda ve yaşam tarzı teknoloji platformu Zalando SE, 2026 yılına güçlü bir başlangıç ​​yaptığını açıkladı. Yapay zekanın uygulanması ve ABOUT YOU platformunun satın alınması, B2C ve B2B segmentlerinde büyüme ve verimliliği artırarak ilk çeyrekte satışları ve karı daha da güçlendirdi.

Zalando'nun eş CEO'su Robert Gentz , "Güçlü ilk çeyreğimiz, stratejimizin gücünü gösteriyor. Yapay zeka tabanlı yeniliklerin stratejik genişlemesinde ve ABOUT YOU platformunun entegrasyonunda kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunuz" dedi .

"17 yıldır oluşturduğumuz benzersiz veri ve altyapı - Avrupa'daki en kapsamlı moda endüstrisine özgü veriler ve kıtanın önde gelen moda ve yaşam tarzı lojistik ağı da dahil olmak üzere - yapay zekâ ile daha da güçlendirildiğinde büyük bir avantaj temsil ediyor," diye vurguladı.

YENİ BİR BÜYÜME DÖNEMİ

Grubun toplam satılan mal değeri 4,3 milyar euroya ulaşırken, grup gelirleri 3 milyar Euro'ya yükseldi. Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) 65 milyon euro olarak gerçekleşti ve bu artışta ABOUT YOU platformunun satın alınmasından kaynaklanan sinerjilerin de büyük payı olduğu kesin.

İstikrarsız jeopolitik durum ve olumsuz makroekonomik ortama rağmen, Zalando tüketici talebinin güçlü kaldığını belirtiyor. Aktif müşteri sayısı, ABOUT YOU platformunun eklenmesi ve üç uygulamanın da bağımsız olarak gösterdiği sağlam büyüme sayesinde, yıllık bazda yaklaşık 10 milyonluk bir artışla 62,3 milyona ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Müşteri başına ortalama harcama 305 euro (+%2,9) olurken, aktif müşteri başına sipariş sayısı istikrarlı kaldı. Zalando'nun sadakat programının Plus üyesi sayısı ise 18,5 milyona ulaştı.

Şirket, ilk çeyrekte yapay zekayı yenilik ve verimlilik için güçlü bir katalizör olarak kullanmada önemli adımlar attı. Zalando'nun yapay zeka asistanı artık güzellik önerilerini tam olarak destekliyor ve yıl başından bu yana yaklaşık 10 milyon müşteri bu asistandan tavsiye aldı; bu da 2025 yılı boyunca kullanan 6 milyon kullanıcıya kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor.

Lojistik alanında Zalando, Nomagic ile iş birliği yaparak Avrupa genelindeki dağıtım ağında yapay zekâ destekli robotları kullanmaya devam etti. Robotlar halihazırda ayda 2 milyon sipariş toplama işlemini otomatikleştirerek operasyonları hızlandırıyor, manuel işlemleri azaltıyor ve dayanıklılığı ile ölçeklenebilirliği artırıyor.

Yapay zekâ, iş ortağı listelemelerinin hızını ve kalitesini artırmaya da yardımcı oldu. Üretken yapay zekâ kullanan görüntü işleme, görsel hataları otomatik olarak tespit edip düzeltmeye ve her gün yaklaşık 6.000 öğeye eksik malzeme bileşimi verilerini eklemeye yardımcı oluyor. Sonuç olarak, öğelerin %85'e kadarı artık üç günden kısa sürede çevrimiçi olarak yayınlanmaya hazır hale geliyor.

OPERASYONEL DİSİPLİN

Zalando, moda ve yaşam tarzı sektöründe e-ticaret için bir işletim sistemi geliştirdiği B2B segmentinde, markalar ve perakendeciler için dijital iş fırsatları yaratmaya ve Avrupa'da sınır ötesi e-ticaretin karmaşıklığını azaltmaya devam ediyor. Satışlar %23,6 artarak 297 milyon euroya düzeltilmiş EBIT 26 milyon Euro'ya yükselirken, düzeltilmiş EBIT marjı %8,6'ya çıktı. ZEOS, Norveç'te ilk pilot ortaklarını başarıyla faaliyete geçirdi ve iki yeni satış kanalı ekleyerek toplam pazar sayısını 26'ya ve satış kanal sayısını 20'ye çıkardı.

Zaland Finans Direktörü Anna Dimitrova, "İlk çeyrekteki sonuçlarımız, geçen yıl da gösterdiğimiz sarsılmaz finansal ve operasyonel disiplini yansıtıyor. Kârlı büyüme sözü vermiştik ve bunu tekrar başardık. Sinerjiler planlanandan daha hızlı gerçekleşiyor, temel işimiz her geçen gün daha da güçleniyor ve tüm yıl için beklentilerimiz değişmeden kalıyor" dedi .