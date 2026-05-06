Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi

Bankalar arasındaki mevduat faizi rekabeti giderek hız kazanıyor. Pek çok banka da bu yarışta öne geçebilmek için faiz oranlarını art arda güncelliyor.

İşte banka banka 500 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 658 TL

Vade Sonu: 512 bin 658 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13 bin 381 TL

Vade Sonu: 513 bin 381 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu: 514 bin 104 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 14 bin 285 TL

Vade Sonu: 514 bin 285 TL

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14 bin 466 TL

Vade Sonu: 514 bin 466 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 15 bin 42 TL

Vade Sonu: 515 bin 42 TL

N KOLAY

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 15 bin 505 TL

Vade Sonu: 515 bin 505 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15 bin 8 TL

Vade Sonu: 515 bin 8 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 415 TL

Vade Sonu: 515 bin 415 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 15 bin 189 TL

Vade Sonu: 515 bin 189 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 15 bin 370 TL

Vade Sonu: 515 bin 370 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 13 bin 893 TL

Vade Sonu: 513 bin 893 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 14 bin 82 TL

Vade Sonu: 514 bin 82 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14 bin 90 TL

Vade Sonu: 514 bin 90 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14 bin 880 TL

Vade Sonu: 514 bin 880 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14 bin 880 TL

Vade Sonu: 514 bin 880 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 16 bin 907 TL

Vade Sonu: 516 bin 907 TL

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.

FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN

Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.

VADESİNE DİKKAT EDİN

Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.