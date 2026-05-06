Mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: İşte banka banka 500 bin TL'nin aylık getirisi
Bankalar arasındaki mevduat faizi rekabeti giderek hız kazanıyor. Pek çok banka da bu yarışta öne geçebilmek için faiz oranlarını art arda güncelliyor.
İşte banka banka 500 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirisi...
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 658 TL
Vade Sonu: 512 bin 658 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 381 TL
Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu: 514 bin 104 TL
1 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka açıklandı: Kazancı füze gibi uçtu
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 14 bin 285 TL
Vade Sonu: 514 bin 285 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14 bin 466 TL
Vade Sonu: 514 bin 466 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 15 bin 42 TL
Vade Sonu: 515 bin 42 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 15 bin 505 TL
Vade Sonu: 515 bin 505 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15 bin 8 TL
Vade Sonu: 515 bin 8 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 415 TL
Vade Sonu: 515 bin 415 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 15 bin 189 TL
Vade Sonu: 515 bin 189 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 15 bin 370 TL
Vade Sonu: 515 bin 370 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 13 bin 893 TL
Vade Sonu: 513 bin 893 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44,25
Net Kazanç: 14 bin 82 TL
Vade Sonu: 514 bin 82 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 90 TL
Vade Sonu: 514 bin 90 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 880 TL
Vade Sonu: 514 bin 880 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 14 bin 880 TL
Vade Sonu: 514 bin 880 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 16 bin 907 TL
Vade Sonu: 516 bin 907 TL
MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bankalar aracılığıyla yapılan mevduat yatırımları, güvenli birikim yapmak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak faiz gelirinden en iyi şekilde yararlanmak için bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.
FAİZ ORANLARINI KARŞILAŞTIRIN
Mevduat hesabı açmadan önce farklı bankaların faiz oranlarını karşılaştırmak önem taşıyor. Küçük oran farkları, uzun vadede ciddi fark yaratabilir.
VADESİNE DİKKAT EDİN
Kısa vadeli mevduatlar genellikle daha düşük faiz getirirken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek getiri sağlayabilir. Vade süresi, likidite ihtiyacınıza uygun olmalı.