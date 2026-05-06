ABD istihdam verileri zirveye çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nde ADP (Automatic Data Processing) özel sektör istihdam verileri nisan ayı raporu yayımlandı.

Paylaşılan bilgilere göre, özel sektör istihdamı nisan ayında 109 bin kişilik bir artış gösterdi. Bu rakam, 2025 yılının başından bu yana kaydedilen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Mart ayında 61 bin olarak açıklanan veri ise revize edilerek yerinde saydı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALAN REKOR

İstihdam rakamları kendi içinde yılın zirvesini görse de piyasa beklentilerini karşılamaya yetmedi. Bloomberg tarafından gerçekleştirilen ankete katılan ekonomistlerin ortak tahmini, istihdamın 120 bin artacağı yönündeydi. Gerçekleşen 109 binlik artış, "yılın zirvesi" etiketine rağmen ekonomistlerin öngörüsünün gerisinde kaldı.

İSTİHDAM SAĞLIK VE EĞİTİME SIKIŞTI

Nisan ayındaki işe alımların dağılımı incelendiğinde, artışın homojen bir yapıda olmadığı görülüyor. İşe alımlardaki artışın yarısından fazlası sadece sağlık hizmetleri ve eğitim sektörlerinden kaynaklandı. Bunun yanı sıra ticaret, ulaşım ve kamu hizmetleri alanlarında da personel sayısında yükseliş kaydedildi. İnşaat sektöründe görülen hareketliliğin ise, yapay zeka yatırımlarının kalbi olan veri merkezlerinin inşa sürecinden kaynaklandığı bildiriliyor.

ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE DURGUNLUĞUN AYAK SESLERİ

ADP Başekonomisti Nela Richardson, piyasadaki dengesizliğe dikkat çeken bir açıklama yaptı. Richardson, küçük ve büyük ölçekli firmaların personel alımına devam ettiğini ancak ekonominin bel kemiği sayılan orta ölçekli işletmelerde bir durgunluk yaşandığını ifade etti.

Richardson, "Küçük ve büyük işletmeler işe alım yapıyor, ancak orta ölçekli işletmelerde bir durgunluk görüyoruz" sözleriyle tehlikeye işaret etti.

BELİRSİZLİK YERİNİ TEMKİNLİ BİR BEKLEYİŞE BIRAKTI

Yayımlanan rapor, istihdam açısından oldukça sancılı geçen bir yılın ardından iş gücü piyasasında toparlanma emareleri olduğunu gösteriyor. Uzmanlar; gümrük tarifeleri, göç politikaları ve mali düzenlemeler konusundaki belirsizliklerin netleşmeye başlamasıyla birlikte bazı işverenlerin personel sayısını artırma konusunda daha rahat hareket ettiğini belirtiyor. Ekonomi genelinde işten çıkarmaların düşük seviyelerde seyretmesi ise şu an için piyasayı ayakta tutan nadir olumlu verilerden biri olarak değerlendiriliyor.