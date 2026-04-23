Kritik ABD verisi geldi: İlk kez beklentinin üzerinde!

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’den gelen işsizlik maaşı başvurularına göre ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı beklentilerin üzerine çıktı. Süregelen işsiz sayısı da tırmanışını sürdürdü. Bu tablo, küresel piyasalarda "ekonomik durgunluk" endişelerini yeniden tetikledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çalışma Bakanlığı, milyonlarca çalışanı ve küresel yatırımcıyı ilgilendiren haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerini kamuoyuyla paylaştı. 18 Nisan ile sona eren haftalık sürece ilişkin rakamlar, ABD istihdam piyasasında bir soğuma yaşandığına işaret etti.

BAŞVURULARDA 6 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Açıklanan resmi verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunan yurttaşların sayısı, bir önceki haftaya göre 6 bin kişi artarak 214 bine yükseldi. Piyasa uzmanlarının ve analistlerin bu dönem için ortak beklentisi olan 211 bin seviyesi aşılmış oldu.

Önceki haftanın verisi de 207 binden 208 bine revize edilerek, istihdamdaki kaybın tahmin edilenden daha derin olduğu tescillendi.

DEVAM EDEN İŞSİZLİKTE KORKUTAN RAKAM

Haftalık dalgalanmaları dengeleyen ve daha net bir perspektif sunan "4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı" da 750 kişilik bir artışla 210 bin 750'ye çıktı. Ancak asıl dikkat çekici veri "devam eden işsizlik başvuruları" tarafında görüldü:

11 Nisan haftası itibarıyla Devam eden başvurular 12 bin artarak 1 milyon 821 bine ulaştı.

Bu rakam, işini kaybeden halkın yeni bir iş bulmakta zorlandığını ve işsizlik sürecinin uzadığını kanıtlıyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED’İN FAİZ KARARINDA

İstihdam piyasasında görülen bu zayıflama, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir.

İşsizlik başvurularındaki artış, ekonominin soğuduğuna dair bir kanıt olarak değerlendirilirken, yatırımcılar bu durumun faiz artırım döngüsünü durdurup durdurmayacağını veya bir faiz indirimi takvimini öne çekip çekmeyeceğini tartışmaya başladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

