Otomotiv dünyasında benzersiz geri çağırma! Milyonlarca araç sökülüp yeniden monte edilecek!

Elon Musk, yıllardır 'tam otonom' olacağı vaadiyle satılan milyonlarca Tesla’nın mevcut donanımıyla (HW3) aslında bu görevi yerine getiremeyeceğini resmen itiraf etti. Servis merkezlerinin kapasitesini aşan bu devasa güncellemeyi yönetebilmek için Tesla, şehir merkezlerine özel 'mikro fabrikalar' kurarak milyonlarca aracı adeta ameliyata alacak.

Tesla, normal servis merkezlerinin kapsamlı donanım değişimleri için tasarlanmadığı göz önüne alındığında, kentsel alanlarda özel mikro fabrikalar kuracak.

Tesla'nın dün geceki üç aylık kazanç açıklamasında Elon Musk, uzun zamandır şüphelenilen bir gerçeği doğruladı. Önceki standart bilgisayar olan Donanım 3 (HW3), bir otomobilin insan gözetimi olmadan kendi kendine sürüş yapabilmesi için gereken işlem gücüne sahip değil.

Bu açıklama, 2019 ile 2023 yılları arasında araç satın alan milyonlarca sahibi için soğuk duş etkisi yarattı. Sorunu çözmek için Tesla, büyük bir operasyon planlıyor. Normal servis merkezleri bu kadar kapsamlı donanım değişimleri için tasarlanmadığından, Tesla kentsel alanlarda özel mikro fabrikalar kuracak. Bu mini fabrikalar, bilgisayarları ve kameraları daha yeni Donanım 4 (AI4 olarak da adlandırılır) ile değiştirmek için montaj hatları olarak işlev görecek.

"Bunu verimli bir şekilde yapabilmek için küçük üretim hatlarına ihtiyacımız var. Bunu normal servis merkezlerinde yapmak son derece verimsiz," diye açıkladı Musk.

Bu güncelleme yalnızca FSD paketini opsiyon olarak satın alan müşteriler için geçerli görünüyor. Hollanda'da ise memnuniyetsizlik, toplu dava açılmasına kadar ulaştı. 2019'da FSD için ödeme yapan araç sahibi Mischa Sigtemans, şirkete çok kızgın.

Tesla bana borçlu. Yedi yıldır bir söz verdiler, şimdi ise arabamın bu sözü yerine getiremeyeceğini söylüyorlar – diye yazıyor şikayetinde ve bu şikayet şu anda Avrupa genelinde yayılıyor.

Bu yükseltme Tesla'ya astronomik meblağlara mal olacak. Musk daha önce bu süreci acı verici ve zor olarak nitelendirmişti. Soru şu ki, ne kadar sürecek; Hardware 3'e sahip ilk otomobiller yedi yaşında ve mikro fabrikaların ne zaman hazır olacağına dair hala bir zaman çerçevesi yok. Tesla eski otomobilleri tamir etmekle uğraşırken, Musk, Samsung'un yardımıyla yeni nesil AI5'in zaten geliştirilmekte olduğunu duyurdu…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

