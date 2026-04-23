Kamuflajsız ilk fotoğraf sızdı: Yepyeni Fiat Koala işte böyle !

Yayınlanma:
Sonuna kadar tamamen gizli kalacağını düşünmüştük ancak Fas'tan bir sürpriz geldi. Bir casus fotoğrafı, Koala adını taşıyabilecek bir SUV coupé'nin tasarımını ve detaylarını ortaya çıkardı.

Bu Kuzey Afrika ülkesi, Avrupalı ​​üreticilerin Atlas Dağları'nın dik yollarında test yapmak için geldikleri yerlerden biri. Ancak yeni Fiat Fastback'in prototipi orada değil, Kenitra'daki Stellantis fabrikasının yakınlarında yakalandı.

Fransız-İtalyan devinin, daha düşük satış fiyatları elde etme amacıyla tüm Avrupa için üretim yaptığı bir yer. Casus fotoğrafta da görebileceğiniz gibi, Grande Panda serisini diğer gövde varyantlarıyla genişletecek olan yeni modelin nihai tasarımı tamamen ortaya çıktı ve birkaç ay önce yapılan gayri resmi duyurudan çok da uzaklaşmadı.

ekran-goruntusu-2026-04-23-193412.png

İtalyan markasının yeni SUV modeli, modern tasarımıyla öne çıkıyor. Son nesil Grande Panda'da zaten sunulan gelişmiş LED teknolojisine sahip farlarıyla dikkat çeken araç , daha düz ve geometrik şekillerle dolu, daha çekici ve aerodinamik bir yan çizgiye sahip.

f-38782043-640.png

Bu Fastback'in casus fotoğraflarına bakıldığında, Fiat'ın Renault Arkana'nın piyasadan çekilmesinin ardından bıraktığı yeri almak istediği açıkça görülüyor. Bunun en büyük nedeni, Grande Panda'ya göre daha rafine bir iç mekana sahip olması, ancak bazı motor seçeneklerini paylaşacak olması. İspanyol Motor dergisinin yazdığına göre, 145 beygir gücüne kadar hibrit motor ve otomatik şanzıman seçeneklerinin yanı sıra, 400 kilometreden biraz fazla menzile sahip elektrikli bir versiyonun da sunulacağı kesin .

Fiat henüz yeni modele bir isim vermedi, ancak Panda Fastback olarak adlandırılmayacak. İtalyan marka stratejisini değiştirdi ve artık bu modelin Panda ailesinin bir parçası olarak değil, katalogda ayrı ve daha önemli bir model olarak algılanmasını istiyor. Ticari isim olarak "Koala" düşünülüyor, ancak henüz hiçbir şey kesinleşmedi. Şirketin bu modeli Haziran ortasında tanıtması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

