Motorinde indirim sevinci kursakta kaldı: Dev zam için tarih verildi

Dün gece (22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece) eşel mobile takılmadan pompaya yansıyan ve motorin fiyatlarını uzun süre sonra 70 TL bandının altına çeken 2.33 TL'lik indirim, lojistik sektörü ve sürücülere rahat bir nefes aldırmıştı.

Fiyatlar tepetaklak: Motorine bir zam bir indirim

Döviz kurlarındaki hareketlilik ile küresel petrol fiyatlarındaki sert oynamalar, akaryakıt fiyatlarında da dengesizliğe neden oluyor.

KAZANDIĞI İNDİRİMİ FAZLASIYLA VERMİŞ OLACAK

Sektör kaynaklarına dayandırılan son bilgilere göre, 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece, saat 00:01 itibarıyla geçerli olmak üzere motorin grubunda 2.99 TL'lik tabela değişikliği bekleniyor. Zammın tamamının doğrudan pompa satış fiyatlarına yansıması tahmin ediliyorç.

Dün yapılan indirimle 70 liranın altına inen motorinin litre fiyatı, beklenen bu zammın ardından kazandığı indirimi, 0.33 kuruş fazla geri vermiş olacak. Zamla birlikte fiyatlar yeniden 70 TL psikolojik sınırının üzerine çıkmış olacak.

Benzin grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ POMPAYI VURUYOR

Küresel akaryakıt piyasalarını alt üst eden bu dalgalanmalar, doğrudan ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilimden kaynaklanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "fiyatların negatif yönde seyretmesi amacıyla" yaptığı düşünülen açıklamalar, küresel piyasalarda fiyatlarda düşüş yaratsa da peşinden İran cenahından gelen yalanlama ve olumsuz çıkışlar, fiyatların yeniden yükselişe geçmesine neden oluyor.

Son olarak Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin durma noktasına gelmesi, küresel petrol piyasalarındaki akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE GÜNCEL POMPA FİYATLARI (23 NİSAN 2026)

Yarın gece yarısından itibaren etkili olması beklenen zam öncesi üç büyükşehirdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde: (Fiyatlar, firmalara göre değişiklik gösterebilir)

İSTANBUL

Benzin 62.76

Motorin 69.35

LPG 34.99

ANKARA

Benzin 63.73

Motorin 70.47

LPG 34.87

İZMİR

Benzin 64.01

Motorin 70.75

LPG 35.06