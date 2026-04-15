Fiyatlar tepetaklak: Motorine bir zam bir indirim

Ortadoğu’daki savaş nedeniyle petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt istasyonlarına da yansıdı. Motorinin litre fiyatına önceki gün 4 lira 35 kuruş indirim gelirken, bugün 3 lira 32 kuruş zam yapıldı.

Ortadoğu’daki savaştan bir ateşkes bir çatışma haberi geldikçe, bu durum petrol fiyatlarını aşağı yukarı oynatıyor. Brent petrol fiyatı son bir haftadır 109 dolar ile 94 dolar arasında dalgalanıyor.

MOTORİNE ÖNCE İNDİRİM SONRA ZAM

Bu gelişmelerin eşliğinde akaryakıt istasyonlarında da fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Motorinin litre fiyatına önceki gün 4 lira 35 kuruşluk indirim yapılırken, bugün 3 lira 32 kuruşluk zam geldi. Benzin için herhangi bir zam haberi ise bulunmuyor.

YENİ FİYATLAR

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 75 lira 50 kuruşa, Ankara’da 76 lira 51 kuruşa, İzmir’de ise 76 lira 95 kuruşa çıktı.

DALGALANMALAR SÜRECEK

Hürmüz Boğazı’nda ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, bu gerginliğin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların da bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

