Piyasayı enflasyon korkusu sardı: Dolar endeksi fırladı
Enflasyon korkularının baskısıyla dolar endeksinde yükseliş başladı. Endeks Mayıs ayı öncesi seviyesini geri kazanma yolunda ilerliyor. MB müdehalesiyle 53 TL sınırından gerileyen eruo bugün hafif yükselişle 52,9159 TL'den işlem görüyor.
5 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
5 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar
(USD)
|45,2122
|45,2203
|%0,07
|7:32
|Euro
(EUR)
|52,8421
|52,9159
|%0,09
|7:32
|Sterlin
(GBP)
|61,1712
|61,2422
|%0,07
|7:33
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|4 Mayıs 2026
|5 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,2020 TL
|45,2203 TL
|+0,0183 TL
|Euro (EUR)
(satış)
|52,9702 TL
|52,9159 TL
|-0,0543 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,3148 TL
|61,2422 TL
|-0,0726 TL
5 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.593,28 TL
Gram altın satış: 6.594,18 TL
5 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 105,70 TL
Gram gümüş satış: 105,79 TL
5 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,94 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71,72 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
5 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
5 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
