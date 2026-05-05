Altın 5 haftanın dibini gördü: Alım fırsatını yöntemiyle açıkladı

Altın 5 haftanın dibini gördü: Alım fırsatını yöntemiyle açıkladı
Yayınlanma:
Altın geçtiğimiz son 5 haftalık periyottaki dalgalanmasının ardından dip seviyeyi gördü. Yatırımcılar güvenli limandaki hareketliliği ve nasıl hamle yapması gerektiğini sorgularken Prof. Dr. Filiz Eryılmaz'dan kritik değerlendirme geldi. Uzun vadeli yatırımcıya uyarıda bulunan Eryılmaz, alım fırsatını "kademeli" yöntemiyle açıkladı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik riskler ve merkez bankalarından gelen faiz mesajlarıyla gergin bir seyir izliyor. 5 Mayıs 2026 tarihli işlemlerde gram altın 6.600 TL, ons altın ise 4.540 dolar seviyelerinden güne başlarken, sarı metal son 5 haftanın en düşük seviyelerini test etti. Brent petrolün 110 doları aşması ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi piyasaları baskılamaya devam ediyor.

ALTIN 5 HAFTANIN DİBİNİ GÖRDÜ

Ons altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 4.614 dolardan kapatmasının ardından yeni haftada 4.501 dolara kadar gerileyerek son 5 haftanın en düşük seviyesine indi. Bu düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik İHA ve füze saldırıları ile ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran teknelerini batırması sonucu kırılganlaşan ateşkes süreci etkili oldu.

altin-5-haftanin-dibini-gordu-alim-firsatini-yontemiyle-acikladi-4.jpg

Artan tansiyon petrol fiyatlarını 110 doların üzerine taşırken, enflasyon beklentileriyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4,45 seviyesine çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaştı.

altin-5-haftanin-dibini-gordu-alim-firsatini-yontemiyle-acikladi-5.jpg

Dolar endeksinin de 98,50’yi aşmasıyla birlikte getirisi olmayan altın üzerindeki baskı arttı.

altin-5-haftanin-dibini-gordu-alim-firsatini-yontemiyle-acikladi.jpg

İç piyasada ise gram altın, geçen haftaki 1.704 TL’lik kapanışından sonra 6.600 TL’ye geriledi. Kapalıçarşı’da fiziki altın satışları 6.645 TL, çeyrek altın ise 10.870 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

altin-5-haftanin-dibini-gordu-alim-firsatini-yontemiyle-acikladi-6.jpg

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası kanadından gelen faiz artışı sinyalleri ve ABD’den bu yıl faiz indirimi beklenmemesi, altının parıltısını söndüren diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.

ALIM FIRSATINI YÖNTEMİYLE AÇIKLADI

Piyasalardaki bu sert dalgalanmayı değerlendiren Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yatırımcılar için stratejik bir yol haritası çizdi. Altın fiyatlarındaki oynaklığın tamamen haber akışına endeksli olduğunu vurgulayan Eryılmaz, düşüşlerin tek bir hamleyle değerlendirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Altının gölgesinde kaldı: Gümüşte dengeler değiştiAltının gölgesinde kaldı: Gümüşte dengeler değişti

Eryılmaz’ın aktardığı yönteme göre; altındaki bu geri çekilmeler, özellikle uzun vadeli yatırım planı yapanlar için bir fırsat sunabilir. Ancak bu fırsatın, sermayenin tamamıyla tek seferde değil, riskleri dağıtmak amacıyla "kademeli" alımlar şeklinde kullanılması gerektiğini ifade etti.

altin-5-haftanin-dibini-gordu-alim-firsatini-yontemiyle-acikladi-2.jpg

Analistler de bu görüşü destekleyerek, altının bugün itibarıyla 4.335 dolardan geçen 200 günlük hareketli ortalamasının çok önemli bir destek noktası olduğunu hatırlatıyor. Yatırımcıların cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklanması gerektiği, verilerin kuvvetli gelmesi durumunda baskının sürebileceği belirtiliyor.

NOT: HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili belli oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Ekonomi
Piyasayı enflasyon korkusu sardı: Dolar endeksi fırladı
Piyasayı enflasyon korkusu sardı: Dolar endeksi fırladı
Altının gölgesinde kaldı: Gümüşte dengeler değişti
Altının gölgesinde kaldı: Gümüşte dengeler değişti