Altın 5 haftanın dibini gördü: Alım fırsatını yöntemiyle açıkladı

Küresel piyasalarda altın fiyatları, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik riskler ve merkez bankalarından gelen faiz mesajlarıyla gergin bir seyir izliyor. 5 Mayıs 2026 tarihli işlemlerde gram altın 6.600 TL, ons altın ise 4.540 dolar seviyelerinden güne başlarken, sarı metal son 5 haftanın en düşük seviyelerini test etti. Brent petrolün 110 doları aşması ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi piyasaları baskılamaya devam ediyor.

ALTIN 5 HAFTANIN DİBİNİ GÖRDÜ

Ons altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 4.614 dolardan kapatmasının ardından yeni haftada 4.501 dolara kadar gerileyerek son 5 haftanın en düşük seviyesine indi. Bu düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik İHA ve füze saldırıları ile ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran teknelerini batırması sonucu kırılganlaşan ateşkes süreci etkili oldu.

Artan tansiyon petrol fiyatlarını 110 doların üzerine taşırken, enflasyon beklentileriyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4,45 seviyesine çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaştı.

Dolar endeksinin de 98,50’yi aşmasıyla birlikte getirisi olmayan altın üzerindeki baskı arttı.

İç piyasada ise gram altın, geçen haftaki 1.704 TL’lik kapanışından sonra 6.600 TL’ye geriledi. Kapalıçarşı’da fiziki altın satışları 6.645 TL, çeyrek altın ise 10.870 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası kanadından gelen faiz artışı sinyalleri ve ABD’den bu yıl faiz indirimi beklenmemesi, altının parıltısını söndüren diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.

ALIM FIRSATINI YÖNTEMİYLE AÇIKLADI

Piyasalardaki bu sert dalgalanmayı değerlendiren Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yatırımcılar için stratejik bir yol haritası çizdi. Altın fiyatlarındaki oynaklığın tamamen haber akışına endeksli olduğunu vurgulayan Eryılmaz, düşüşlerin tek bir hamleyle değerlendirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Eryılmaz’ın aktardığı yönteme göre; altındaki bu geri çekilmeler, özellikle uzun vadeli yatırım planı yapanlar için bir fırsat sunabilir. Ancak bu fırsatın, sermayenin tamamıyla tek seferde değil, riskleri dağıtmak amacıyla "kademeli" alımlar şeklinde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Analistler de bu görüşü destekleyerek, altının bugün itibarıyla 4.335 dolardan geçen 200 günlük hareketli ortalamasının çok önemli bir destek noktası olduğunu hatırlatıyor. Yatırımcıların cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklanması gerektiği, verilerin kuvvetli gelmesi durumunda baskının sürebileceği belirtiliyor.

