Çin ve Vietnam menşeli brandalara soruşturma: Karar Resmi Gazete'de

Çin ve Vietnam kaynaklı dokuma branda ithalatına ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, söz konusu başvuru yerli üreticiler Ekonet Tekstil ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ ile Rad Tekstil ve Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapıldı. Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret AŞ, CNC Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ ve ABY Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ ise başvuruya destek veren firmalar arasında yer aldı

ÇİN VE VİETNAM MENŞELİ BRANDA İTHALATINA SORUŞTURMA

Bu çerçevede, Çin ve Vietnam menşeli, "plastik ve mamulleri" kategorisinde değerlendirilen "polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme dair nihai gözden geçirme sürecinin usul ve esasları belirlendi.

Yapılan değerlendirmede, yeterli bilgi ve belgelerin mevcut olduğu sonucuna varılması üzerine, ilgili ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturmasının açılmasına karar verildiği ifade edildi.