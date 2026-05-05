Noterlerde araç bilgilerine erişim artık ücretli

Yeni düzenlemeye göre, araç tescil sisteminde yer alan verilerin kişi ya da kurumlarla paylaşılması halinde, sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliği tarafından 2 TL işlem ücreti tahsil edilecek. Söz konusu ücret, her yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenecek.

Noterlik belgesinde yeni dönem

ÜCRETLENDİRMEDE İSTİSNA VE SINIRLAMALAR

Ücretlendirme sistemine ilişkin belirlenen bazı istisna ve sınırlamalar ise şu şekilde:

Yıllık Ücretsiz Sorgu Hakkı: Gerçek veya tüzel kişiler, her bir araç için yıl içinde yapacakları ilk sorgulamadan ücret ödemeyecek.

Muaf Kurumlar: Kamu kurum ve idareleri ile belediyeler bu katılım payından muaf tutulacak.

Veri Paylaşım Sınırı: Bilgilerin paylaşılabilmesi için talep edenin hukuki bir gerekçeye sahip olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu veriye ihtiyaç duyduğunu belgelemesi zorunlu kılındı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte araç veri tabanı sorgulamaları belirli bir ücret tarifesine bağlanırken, veri güvenliği çerçevesinde bilgi paylaşımına hukuki gerekçe şartı getirilmiş oldu.