Noterlerde araç bilgilerine erişim artık ücretli

Noterlerde araç bilgilerine erişim artık ücretli
Yayınlanma:
Resmi Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, araç sicil ve tescil sistemi veri tabanındaki bilgilerin paylaşımı karşılığında işlem ücreti alınması kararlaştırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, araç tescil sisteminde yer alan verilerin kişi ya da kurumlarla paylaşılması halinde, sorgu veya dönen kayıt başına Türkiye Noterler Birliği tarafından 2 TL işlem ücreti tahsil edilecek. Söz konusu ücret, her yıl yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenecek.

Noterlik belgesinde yeni dönemNoterlik belgesinde yeni dönem

Noterlikte yeni dönem başlıyor! Bakan Tunç'tan yönetmelik açıklaması

ÜCRETLENDİRMEDE İSTİSNA VE SINIRLAMALAR

Ücretlendirme sistemine ilişkin belirlenen bazı istisna ve sınırlamalar ise şu şekilde:

Yıllık Ücretsiz Sorgu Hakkı: Gerçek veya tüzel kişiler, her bir araç için yıl içinde yapacakları ilk sorgulamadan ücret ödemeyecek.

Muaf Kurumlar: Kamu kurum ve idareleri ile belediyeler bu katılım payından muaf tutulacak.

Veri Paylaşım Sınırı: Bilgilerin paylaşılabilmesi için talep edenin hukuki bir gerekçeye sahip olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu veriye ihtiyaç duyduğunu belgelemesi zorunlu kılındı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte araç veri tabanı sorgulamaları belirli bir ücret tarifesine bağlanırken, veri güvenliği çerçevesinde bilgi paylaşımına hukuki gerekçe şartı getirilmiş oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem, derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Ekonomi
Akaryakıtta yeni zam dalgası mı? Petrol fiyatları 110 doların üzerine çıktı
Akaryakıtta yeni zam dalgası mı? Petrol fiyatları 110 doların üzerine çıktı
Çin ve Vietnam menşeli brandalara soruşturma: Karar Resmi Gazete'de
Çin ve Vietnam menşeli brandalara soruşturma: Karar Resmi Gazete'de