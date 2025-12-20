Noterlik belgesinde yeni dönem

Adalet Bakanlığı, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca düzenlenen noterlik belgesi başvurularının artık yalnızca elektronik ortam üzerinden alınacağını duyurdu. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar sonucu, başvuru ve noterlik belgesi düzenleme işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Noterlerde nöbet sistemi değişiyor!

FİZİKİ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Bakanlık yetkilileri, 22 Aralık 2025 tarihinden itibaren fiziki başvuruların kabul edilmeyeceğini açıkladı. Başvuruların takibi, süreç bilgileri ve sonuçların görüntülenmesi de aynı sistem üzerinden yapılacak.

NOTERLİK BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Noterlik belgesi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranına güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile giriş yaparak başvurularını tamamlayabileceği ifade edildi.