Noterlerde nöbet sistemi değişiyor!

Adalet Bakanlığı, noter hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla "Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" başlığıyla yeni bir düzenlemeyi Resmî Gazete’de yayımladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte noterlik nöbeti, resmi tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulacak. Nöbetçi noterler, önceki günden devam eden yevmiye numarasıyla işlem yapacak. Nöbet günlerinde noterlerin çalışma saatleri ise 09.00 ile 17.00 olarak belirlendi ve bu süre içinde 12.30-13.30 saatleri arası öğle tatili olacak.

TATİL GÜNLERİNDE YALNIZCA ACİL İŞLEMLER

Yönetmelik, nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde noterlerin sadece vasiyetname tanzimi veya gecikmesinde zarar doğabilecek işlemleri gerçekleştirebileceğini hükme bağladı. Bu acil işlemlerin gerekçesinin ise evrakta mutlaka belirtilmesi zorunlu kılındı.

NÖBETÇİ NOTER SAYISINA STANDART GETİRİLDİ

Yönetmelikle birlikte nöbetçi noter sayısına da standartlar getirildi. En az dört ve en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noter nöbet tutacak. Yirmiden fazla noter bulunan yerlerde ise toplam noter sayısının en az yüzde beşi kadar noterlik nöbet hizmeti verecek.

Nöbet listeleri, noter odaları tarafından hazırlanacak ve Türkiye Noterler Birliği’nin onayına sunulacak. Onaylanan listeler, Birliğin internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulacak.