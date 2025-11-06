Noterlerde nöbet sistemi değişiyor!

Noterlerde nöbet sistemi değişiyor!
Yayınlanma:
Adalet Bakanlığı, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımladı. 6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeyle, noterliklerde nöbet sistemine dair önemli değişiklikler getirildi.

Adalet Bakanlığı, noter hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla "Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" başlığıyla yeni bir düzenlemeyi Resmî Gazete’de yayımladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte noterlik nöbeti, resmi tatil günlerine denk gelmemek şartıyla cumartesi ve pazar günleri tutulacak. Nöbetçi noterler, önceki günden devam eden yevmiye numarasıyla işlem yapacak. Nöbet günlerinde noterlerin çalışma saatleri ise 09.00 ile 17.00 olarak belirlendi ve bu süre içinde 12.30-13.30 saatleri arası öğle tatili olacak.

TATİL GÜNLERİNDE YALNIZCA ACİL İŞLEMLER

Yönetmelik, nöbet hizmetinin verilmediği tatil gün ve saatlerinde noterlerin sadece vasiyetname tanzimi veya gecikmesinde zarar doğabilecek işlemleri gerçekleştirebileceğini hükme bağladı. Bu acil işlemlerin gerekçesinin ise evrakta mutlaka belirtilmesi zorunlu kılındı.

Tıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında yeni dönemTıraş ve saç kesme makinelerinin ithalatında yeni dönem

NÖBETÇİ NOTER SAYISINA STANDART GETİRİLDİ

Yönetmelikle birlikte nöbetçi noter sayısına da standartlar getirildi. En az dört ve en fazla yirmi noterliğin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noter nöbet tutacak. Yirmiden fazla noter bulunan yerlerde ise toplam noter sayısının en az yüzde beşi kadar noterlik nöbet hizmeti verecek.

Nöbet listeleri, noter odaları tarafından hazırlanacak ve Türkiye Noterler Birliği’nin onayına sunulacak. Onaylanan listeler, Birliğin internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Türkiye
Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi
Aracınızı park ederken dikkat! Yer altından çıkan kıvılcımlar küle çevirdi
MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası
MHP'li Türkgün gazetesi AKP'li Yeni Şafak'ı yerden yere vurdu! Çatlak söylentileri arasında manşet kavgası
Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi
Güney Kore’den Suriye’ye dev araç akışı: 6 ayda 150 bin araç sevk edildi