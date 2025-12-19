Hatay'da kamyonun çarptığı 6 yaşındaki Turgay Ata kurtarılamadı...

Hatay'da kamyonun çarptığı 6 yaşındaki Turgay Ata kurtarılamadı...
Yayınlanma:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bisiklet sürerken kamyonun çarptığı 6 yaşındaki Turgay Ata Demir, hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde akşam saatlerinde trajik bir trafik kazası yaşandı. Kazada, bisiklet süren 6 yaşındaki Turgay Ata Demir'in bir kamyon tarafından çarpılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Olay, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyonun, yol kenarında bisiklete binen küçük çocuğa çarpmasıyla meydana geldi. İddiaya göre kamyon, Turgay Ata Demir'e çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Ancak Demir, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Alkollü kamyon şoförünün çarptığı motokurye hayatını kaybettiAlkollü kamyon şoförünün çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Ordu’da feci kaza! Tankerin çarptığı yaya can verdiOrdu’da feci kaza! Tankerin çarptığı yaya can verdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Polis, kazanın tüm detaylarını aydınlatmak için soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

