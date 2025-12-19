Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü: Dev beton parçaları yola yağdı!

Zeytinburnu'nun Yeşiltepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış bir binada yaşanan oalyda 4 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, alt kattaki park halindeki araçlara zarar verdi.

ÇATIDAN KOPAN BETONLAR ARAÇLARA İSABET ETTİ

Olay, 57. Sokak'ta gerçekleşti. Boş binanın çatısından ayrılan beton parçaları, yol kenarına park edilmiş 3 otomobilin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI VE PARÇALAR TEMİZLENDİ

Zabıta ekipleri, olası yeni düşmeleri önlemek için sokağı geçici olarak trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, binanın dış cephesinde tehlike oluşturan sarkan beton parçalarını kontrollü bir şekilde indirdi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

ARAÇLAR TAMİR EDİLEMEZ HASAR GÖRDÜ

Betonların isabet ettiği 3 otomobil ağır hasar alarak kullanılamaz duruma geldi. Araçlar daha sonra çekiciyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis, kazanın nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

ARAÇ SAHİBİ: "BİR UYARI YAPILMAMIŞTI"

Olayda aracı kullanılamaz hale gelen Emre Bektaş, "Akşam saatlerinde otomobili binanın önüne park ettik. Bir önlem veya uyarı herhangi bir şey yoktu. 3 tane araba da pert oldu. Allah korusun cana gelmemiş olması bizim için iyi. Yıkıma başlanıldığı gibi herhangi bir bilgi yoktu. Maalesef hiçbir bilgi geçmemişlerdi" dedi.