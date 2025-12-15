Yıkılan 4 katlı binanın sadece en üst katı ayakta kaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi 10'uncu Yavuz Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 4 katlı eski bina için yıkım kararı alındı.

3 KATI YIKILAN BİNANIN DÖRDÜNCÜ KATI AYAKTA KALDI

İş makinesi ile yıkım için harekete geçen operatör, binayı zeminden yıkmaya başladı. Binanın ilk 3 katı yıkılırken, son kat ise duvar ve kolonlar üzerinde ayakta kaldı.

İş makinesinin darbesiyle son kat da yıkılırken, sokak toz bulutuyla kaplandı. Yıkım anları kameraya yansıdı. Çevredekiler ilk kez böyle bir yıkım gördüklerini ve şaşırdıklarını belirtti.