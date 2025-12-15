Yıkılan 4 katlı binanın sadece en üst katı ayakta kaldı

Yayınlanma:
Bursa'da kentsel dönüşüm kapsamında olduğu değerlendirilen 4 katlı bir binanın yıkımına başlandı. Kepçe operatörü, binayı zemin kattan başlayarak yıkmya başladı ancak ilginç bir olay yaşandı. Tüm katları yıkılan binanın sadece dördüncü katı ayakta kaldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi 10'uncu Yavuz Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 4 katlı eski bina için yıkım kararı alındı.

yikimina-zeminden-baslanan-4-katli-bina.jpg

3 KATI YIKILAN BİNANIN DÖRDÜNCÜ KATI AYAKTA KALDI

İş makinesi ile yıkım için harekete geçen operatör, binayı zeminden yıkmaya başladı. Binanın ilk 3 katı yıkılırken, son kat ise duvar ve kolonlar üzerinde ayakta kaldı.

Bursa’da feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiBursa’da feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

yikimina-zeminden-baslanan-4-katli-binanin-4.jpg

İş makinesinin darbesiyle son kat da yıkılırken, sokak toz bulutuyla kaplandı. Yıkım anları kameraya yansıdı. Çevredekiler ilk kez böyle bir yıkım gördüklerini ve şaşırdıklarını belirtti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

