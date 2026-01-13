Emeklilerden CHP’nin Meclis'teki eylemine destek

Eskişehir'de emekliler, en düşük emekli aylığının 39 bin TL olması talebiyle TBMM'de eyleme başlayan CHP'li milletvekillerine destek için basın açıklaması düzenledi.

Son Dakika | CHP'den AKP'nin emekli maaşı kararına ilk tepki Meclis nöbetinden!

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Örgütlenme Sekreteri Alim Yıldızkan, beraberindeki sendika üyeleri ile birlikte Taşbaşı’nda basın açıklaması yaptı.

"ADALETLİ BİR GELİR DÜZENLEMESİ İSTİYORUZ"

Açıklamada şu iadeler kullanıldı:

"Yaşamın olduğu her yerde; emeklinin, asgari ücretlinin, yetimin, dulun, engellilerin ve yaşlılık aylığı alanların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Sarayın noteri TÜİK’in enflasyon verilerine göre hiçbir zaman yüzdelik artış talebimiz olmadı ve olmayacak. BES-AR verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırları bellidir. Biz adaletli bir gelir düzenlemesi istiyoruz. İnsanca yaşanacak, adaletli bir gelir dağılımı düzenlemesinde kaynak sorunu yoktur. Saray iktidarı, bilerek ve sistematik olarak emekli maaşlarını düşürmektedir. AKP sözcüsünün övünerek en düşük emekli maaşını 20 bin lira olarak açıklaması bunun kanıtıdır. Bu tasarı tüm emeklileri kapsamamaktadır ve gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da bozacaktır. Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz.

"5510 SAYILI YASAYI DERHAL İPTAL EDİN"

Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri ve üst bürokratlar; kendi aylıkları ile emekli maaşlarını kıyaslasınlar ve insani bir empati yapsınlar. En düşük emekli maaşının yoksulluk sınırına yakın olması gerektiğini göreceklerdir. Buradan ülkemizi yönetenlere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Emekliler olarak sadaka istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. 'Reform' diye çıkardığınız 5510 sayılı yasayı derhal iptal edin. Kazanımlarımızı içerecek biçimde yeniden, birlikte düzenleyelim. En düşük emekli maaşını en düşük memur maaşına eşitleyin. Ardından yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması için yasal düzenleme yapın. Toplu sözleşmeli sendika hakkımızı yasal güvence altına alın. Adaletli gelir dağılımı sağlamanın tek yolu budur.

"BÜTÜN EMEKLİLERİ MÜCADELEMİZİ BÜYÜTMEYE DAVET EDİYORUZ"

Meclis’te oturma eylemi yapan milletvekillerine çok teşekkür ediyoruz. Emeklilerin haklı mücadelesini destekledikleri için bizler de örgütlü olduğumuz her yerde kendilerine destek sunmaya devam edeceğiz. Bütün emeklileri, yetim, dul, engelli ve yaşlılık aylığı alanları; insanca yaşam haklarına sahip çıkmaları için sendikamıza üye olmaya ve birleşik mücadelemizi büyütmeye davet ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz."