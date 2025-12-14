Bursa’da feci kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Bursa - Balıkesir karayolu Bakırköy kavşağında, saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, Balıkesir’den Bursa yönüne giden Süleyman Z. (51) idaresindeki otomobil, Mustafa K.’nin (28) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde araçtaki 15 yaşındaki Furkan Altın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü Süleyman Z., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.