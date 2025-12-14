Son Dakika| Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Son Dakika| Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

2 Aralık gününden beri yoğun bakımda bulunan Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 12 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa'da ilk kadın belediye başkanı olan 37 yaşındaki Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Durbay'ın tedavi altında bulunduğu Manisa Şehir Hastanesinin yaptığı açıklamada Durbay’ın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği bildirilmişti.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ: ACIMIZ TARİFSİZ

Belediye yaşamını yitiren Belediye Başkanının ardından mesaj yayımladı. Belediyenin açıklamasında cenaze bilgilerinin ayrıca paylaşılacağı belirtildi. Açıklamanın tamamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"ACIMIZ TARİFSİZ… Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler’e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır. SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ GÜLŞAH DURBAY!"

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Türkiye
TİP’ten MESEM protestosu: 'Yandaş tosuncuklar mı beslenecek, çocuklarımız mı?'
TİP’ten MESEM protestosu: 'Yandaş tosuncuklar mı beslenecek, çocuklarımız mı?'
Boşanma aşamasındaki eşinin evini kundaklamaya çalıştı
Boşanma aşamasındaki eşinin evini kundaklamaya çalıştı