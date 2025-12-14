Son Dakika| Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

2 Aralık gününden beri yoğun bakımda bulunan Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 12 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa'da ilk kadın belediye başkanı olan 37 yaşındaki Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Durbay'ın tedavi altında bulunduğu Manisa Şehir Hastanesinin yaptığı açıklamada Durbay’ın solunum cihazına bağlı olarak takip edildiği bildirilmişti.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ: ACIMIZ TARİFSİZ

Belediye yaşamını yitiren Belediye Başkanının ardından mesaj yayımladı. Belediyenin açıklamasında cenaze bilgilerinin ayrıca paylaşılacağı belirtildi. Açıklamanın tamamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"ACIMIZ TARİFSİZ… Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanımız Gülşah Durbay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hastalığına rağmen, son anına kadar güler yüzü ve çalışkanlığıyla Şehzadeler’e hizmet etmekten gurur duyan değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine kentimize ve ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin bilgiler ayrıca paylaşılacaktır. SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ GÜLŞAH DURBAY!"

AYRINTILAR GELİYOR...