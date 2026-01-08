Ali Yerlikaya dururdu: Yasa dışı çakarlı aracın sürücüsüne ceza yağdı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de yetkisiz şekilde çakar tertibatı kullanan bir sürücüye yönelik uygulanan yaptırımları kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda iki araçta yasa dışı çakar bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yapılan incelemelerde araçların sahibinin H.A. olduğu belirlendi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, izin verilmeyen araçlara ışıklı ve sesli uyarı sistemi takıp kullandığı gerekçesiyle sürücü hakkında işlem yapıldı. Bu çerçevede H.A.’nın sürücü belgesi 90 günlüğüne geri alınırken, söz konusu iki araç da 30’ar gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca toplamda 414 bin lira idari para cezası kesildi.

"YASA DIŞI ÇAKAR KULLANIMI YÜZDE 87 AZALDI"

Bakan Yerlikaya, "2024 yılının sonunda yasa dışı çakar konusunda, kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik. Son 1 yılda çakar konusunda denetimlerimizi yüzde 338 arttırmamıza rağmen, yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık yüzde 87 oranında azaldı. Caydırıcı cezalarla, trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk. Yeni Trafik Kanunu Teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor" ifadelerini kullandı.